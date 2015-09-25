Almanya'da mülteciler için yeni düzenleme

Suriyeli mültecilerin bir numaralı hedefi olan Almanya bir yandan sınırdaki gğvenlik önlemlerini artırırken diğer yandan ülkeye gelen sığınmacılar ile ilgili düzenlemeye gidiyor. Federal hükümet, eyalet hükümetlerinin üzerine binecek yükü azaltmak için maddi kaynak aktaracak.

Almanya Başbakanı Angela Merkel, eyalet başbakanlarıyla Şansölyelik Binası'nda yaptığı toplantı sonrasında, federal hükümetin eyalet hükümetleriyle sığınmacı krizinde mali yardım ve sığınmacı kanununda kapsamlı bir değişiklik konusunda anlaşmaya vardığını belirtti.



Buna göre, Almanya genelinde 800 bin sığınmacıyı kapsayacak 670 Euroluk yardım, sığınmacı olarak yapılan ilk başvurudan başvurunun sonlanmasına kadar devam edecek. Federal Hükümet eyalet hükümetlerine ayrıca sığınmacılara inşa edilecek sosyal konutlar için 500 milyon Euro ve refakatçisi olmayan 18 yaşından küçük sığınmacılar için de 350 milyon Euroluk yardımda bulunacak.



Merkel'in açıkladığı bu yardım paketine göre, federal hükümet eyalet hükümetlerinin sığınmacı başvuru süresi ve sığınmacı sayısı konusunda üstlenmiş olduğu riskleri hafifletiyor.