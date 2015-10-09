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Dünya
Deutsche Welle

Almanya'da mülteci yurtlarına saldırılarda büyük artış

Almanya İçişleri Bakanı Thomas de Maiziere, mülteci yurtlarına artan saldırıları kınadı. Bakan, 'Almanya için utanç' diye konuştu.

09 Ekim 2015 14:04


Almanya İçişleri Bakanı Thomas de Maiziere, mülteci yurtlarını hedef alan saldırıların sayısının 490'ı geçtiğini açıkladı. . Sığınmacılara yönelik yabancı düşmanı saldırıların yoğun bir şekilde artığını belirten Maiziere, Funke Medya Grubu'na bağlı gazetelere yaptığı açıklamada kaygılı olduğunu ifade etti

Zanlılardan üçte ikisinin "şimdiye kadar suça bulaşmamış bölge insanı" olduğunu belirten Bakan, bu suçların üzerine kararlılıkla üzerine gidilmesi gerektiğini söyledi.

Şiddet kullanan insanların artmasından rahatsızlık duyduğunu vurgulayan Bakan de Maiziere, adam yaralama, cinayete teşebbüs ve kundaklama gibi suçların işlendiğini ve bunların kabul edilemez olduğunu belirtti. Bakan, "Bu Almanya için utanç. Hiçbir şekilde gizlice onaylanmamalı da" diye sözlerini sürdürdü.

Mülteci barınaklarına hedef alan saldırılar 2014 yılında 35'i kundaklama olmak üzere 153 olarak kaydedilmişti.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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AlmanyaBakanı ThomasMaiziereMaiziere Funke Medya GrubuBakanWelle Türkçe dpa/HS/NH

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