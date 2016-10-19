Almanya'da mülteci yurtlarına saldırılar arttı

Federal Emniyet Teşkilatı'nın verilerine göre bu yıl 17 Ekim'e kadar mülteci yurtlarına yönelik kayda geçen toplam 797 vakadan 740'ını ırkçı saldırılar oluşturdu. Verilen bilgiye göre, 1 Ağustos'a kadar mülteci yurtlarına karşı işlenen suçların sayısı 665'ti.

Yetkililer 320 saldırıda maddi hasar meydana geldiğini duyurdu. 180 olayda aşırı sağcı ve ırkçı propaganda içeren broşür ve ilanlar dağıtıldı, 137'si şiddet içerikliydi.

Federal Emniyet Teşkilatı bu yıl 17 Ekim'e kadar mülteci yurtlarına karşı 61 kundaklama girişimi yaşandığını, 10 ayrı olayın da patlayıcı madde kullanımını düzenleyen yasaları ihlal eden eylemler kapsamında değerlendirildiğini açıkladı. Kundaklama girişimi vakalarının dördünde mülteci yurtlarında patlama meydana geldi. Resmi verilere göre, bu yıl geçen yıllara oranla mülteci yurtlarına yönelik saldırılarda büyük artış yaşandı. Federal Emniyet Teşkilatı’nın açıkladığı istatistiklere göre mülteci yurtlarına yönelik 2014yılında 190, 2013'te de 69 suç işlendi.

Aşırı sağ suçlarda artış eğilimi

Anayasayı Koruma Teşkilatı bu yılın Haziran ayında 2015 yılına ait aşırı sağ kaynaklı suçların arttığını ortaya koyan bir rapor yayınlamıştı. Buna göre, Almanya'da 2015 yılında 21 bin 933 aşırı sağ kaynaklı suç kayıt altına alındı. Bu suçların bin 408'inin şiddet eylemi olduğuna yer verildi. Açıklanan veriler, 2015 yılındaki aşırı sağ şiddet eylemlerinin bir önceki yıla oranla yüzde 42,2 artığını gösterdi. Yine yabancı düşmanlığı kaynaklı suçların ise neredeyse katlandığı, kayıt altına alınan 512 vakanın 918'e çıktığı belirtildi.

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DW/dpa/MK/GA