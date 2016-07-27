Almanya’da mülteci kabul merkezi yakınında patlama!

Almanya’nın Zirndorf kentindeki mülteci kabul merkezi yakınlarında bir patlama meydana geldi.

Reuters'ın haberine göre mülteci kabul merkezi yakınlarında meydana gelen patlamada ölen veya yaralanan olup olmadığına dair bir bilgi henüz bulunmuyor.

Yerel basına göre içi aerosol dolu bir çantanın patlatıldığı, ancak patlamaya kimin neden olduğunun bilinmediği aktarıldı. Bir katının veya bir sıvının gaz ortamı içerisinde dağılmasına aerosol ismi veriliyor. Duman, sis ve spreyler en yaygın bilinen aerosollar.

Nuremberg'de üç gün önce de bir restoranda patlama meydana gelmiş ve bir kişi yaşamını yitirmişti.