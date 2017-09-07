Almanya'da 'MİT casusu' davası başlıyor

Türk istihbaratı için Almanya'da casusluk yapmakla suçlanan 32 yaşındaki Türk vatandaşı Mehmet Fatih S.'nin yargılanmasına bugün Hamburg'da başlanıyor.

Hamburg Eyalet Yüksek Mahkemesi'nde görülecek davada Federal Savcılık, sanığı "Eylül 2015-Aralık 2016 döneminde münferit kişiler ve Kürt kuruluşları ile ilgili bilgi toplamak ve casusluk faaliyetleri karşılığında 30 bin euro kazanç elde etmekle" suçluyor.

İddianamede sanığın "2013 yılından beri Türk Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) için çalıştığı ve 2015 sonbaharında genel olarak Almanya'daki Kürtleri, özel olarak da Almanya Demokratik Kürt Toplum Merkezi'nin (NAV-DEM) o dönem başkanlığını yapan Yüksel Koç'u ve ailesini yakın takibe almakla görevlendirildiği" belirtiliyor.

NAV-DEM, Alman iç istihbaratı Anayasayı Koruma Teşkilatı tarafından PKK ile bağlantılı derneklerin çatı kuruluşu olarak sınıflandırılıyor.

Son duruşma 13 Ekim'de

"Koç'un Bremen'de yaşaması nedeniyle zanlının Ocak 2016'da Bremen'e taşındığı, MİT'teki üstleriyle e-posta yoluyla iletişim kurduğu, ayrıca 2016 yılının Mayıs ve Eylül aylarında Türkiye'de üstleriyle fikir alışverişinde bulunduğu" iddianamede yer alan iddialar arasında.

9 duruşmada sonuçlandırılması planlanan davada son duruşmanın 13 Ekim'de yapılması öngörülüyor. Suçlu bulunması durumunda Mehmet Fatih S.'nin 5 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması söz konusu.

Mehmet Fatih S., 15 Aralık 2016 tarihinde gözaltına alınmış, 21 Haziran 2017 tarihinde de Federal Başsavcılık iddianamesini tamamlayarak hakkında dava açmıştı.