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Almanya'da 'MİT ajanlığı' iddiasıyla tutuklanan 3 kişiden biri AKP'li bürokrat Gergerlioğlu mu?

Almanya'da MİT'e çalıştıkları suçlamasıyla tutuklanan üç Türk vatandaşından birinin Erdoğan'ın başbakanlığı döneminde danışmanı olan Muhammet Taha Gergerlioğlu olduğu iddia edildi

19 Aralık 2014 01:39

Almanya'nın Karlsruhe şehrinde, Federal Mahkeme'nin 11 Kasım 2014 tarihinde haklarında tutuklama kararı çıkarttığı 3 Türk vatandaşı arasında Muhammet Taha Gergerlioğlu ileri sürüldü.

Başbakanlığı döneminde Recep Tayyip Erdoğan’ın danışmanlığını yapan Muhammet Taha Gergerlioğlu'nun Frankfurt Havaalanı'nda yakalandığı ve Karlsruhe’deki Federal Mahkeme’ye çıkarıldığı belirtildi.

Sözcü'den Ali Gülen'in haberine göre, üst düzey davalara, devlete karşı işlenen suçlar ile  örgütlü suçlara bakan bu mahkeme, dün saat 10.00′da çıkartılan üç kişi daha sonra hücreye kondu.

 

Ankara alarma geçti iki avukat tutuldu

 

TMSF Denetim Kurulu üyeliği, Halk Bankası İcra Kurulu üyeliği de yapan Gergerlioğlu’nun tutuklanması Ankara‘yı alarma geçirdi. Dışişleri Bakanlığı, önce Berlin Büyükelçiliği’ni, ardından Karlsruhe Başkonsolosluğu’nu aradı ve hemen iki özel avukat tutuldu.

Ayrıca dışarıya bilgi sızmaması için iki de “AKP’ye yakın yeminli tercüman” tutulduğu öğrenildi.

 

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