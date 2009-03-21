Almanya'da Milli Görüş’e soruşturma

Münih Savcılığı, suç örgütü oluşturdukları şüphesiyle ülkedeki bazı İslami dernek yöneticileri hakkında soruşturma başlattı.



"Kölner Stadt Anzeiger" gazetesi, İslam Toplumu Milli Görüş (IGMG) derneğinin Genel Sekreteri Oğuz Üçüncü, Almanya İslam Toplumu (IGM) Başkanı İbrahim El-Zayat ve 5 dernek yöneticisinin daha, suç örgütü oluşturarak yasa dışı yollardan para sağladıklarından ve bunu "İslamcı hedefler" için kullandıklarından şüphe edildiğini yazdı.



Soruşturmayı yürüten Münih Başsavcısı Anton Winkler gazeteye yaptığı açıklamada, zanlıların para akladıklarından ve dolandırıcılık yaptıklarından, bu yollarla elde ettikleri paraları Münih ve Ulm kenti çevrelerindeki "İslamcı grupları" desteklemiş olmalarından şüphelenildiğini söyledi.

Üçüncü ve El-Zayat’ın, kendilerine yönelik suçlamaları tümüyle reddettikleri belirtilen gazete haberinde, Arap girişimcilere danışmanlık yapan El-Zayat’ın, şebekenin başı olduğunun ve şiddet yanlısı olarak bilinen "Müslüman Kardeşler Birliği" örgütüyle doğrudan ilişkisi bulunduğunun tahmin edildiği kaydedildi.



IGMG’nin emlak işleriyle de ilgilenen El-Zayat’ın, "Avrupa Cami İnşaatını Destek Derneği"nin genel sorumlusu olarak da Avrupa’daki 600’den fazla caminin bakımından da sorumlu olduğu ifade edildi.



Gazetenin haberinde ayrıca, Köln Savcılığı’nın da bir İslami derneğin 3 yönetim kurulu üyesi hakkında vergi suçu işlemek ve sahte bilanço düzenlemek şüphesiyle soruşturma başlattığı bildirildi.



Münih Savcılığı tarafından hakkında suç örgütü oluşturmak şüphesiyle soruşturma başlatılan İslam Toplumu Milli Görüş (IGMG) derneğinin Genel Sekreteri Oğuz Üçüncü, kendisine yönelik suçlamaların tümüyle asılsız olduğunu belirtti.



IGMG’nin internet sitesinde yer alan haberde de, Üçüncü hakkında soruşturma başlatıldığı doğrulanarak, Üçüncü’nün soruşturmayla ilgili gerekçeyi "sudan bir sebep olarak" gördüğü ve bu konuda "Suçlamalar tümüyle asılsız" şeklinde konuştuğu ifade edildi.

Henüz somutlaştırılmış suçlamalar olmadığı için Üçüncü’nün, soruşturmanın içeriğiyle ilgili olarak şimdilik daha ayrıntılı değerlendirmelerde bulunmak istemediği ve "Sonuçta iddialar doğru değil" dediği bildirildi.



Üçüncü’nün iddialara karşı gerekli hukuki adımları attığı ve soruşturmanın sonuçlanmasından sonra konuya ilişkin olarak geniş şekilde açıklamada bulunacağı kaydedildi. (aa)



