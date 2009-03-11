Almanya’da Milli Görüş operasyonu

Almanya ve Belçika’da, İslam Toplumu Milli Görüş (IGMG) üyelerine ait 14 ev ve işyerine operasyon düzenlendi



Savcılığın, eski Başbakan Necmettin Erbakan’ın yeğeni Sabriye el Zayad’ın eşi İbrahim Faruk el Zayat hakkında da soruşturma yürüttüğü iddia edildi.

Aramalarda, çok sayıda belgeye el konuldu. Savcılık, 7 zanlı hakkında, kamu yararı statüsüne sahip olmadan kamu paralarını kullanma, bağış toplamak, hileyle emlak edinimi, evrakta sahtecilik, belge manipülasyonu, hileli iflas, emniyeti suiistimal, karapara aklama ve kredi mezvuatını ihlal gibi suçları çete halinde işledikleri şüphesiyle soruşturma başlatmıştı.





