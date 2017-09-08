Almanya'da milletvekili adaylarına göçmen anketi

Almanya’da 24 Eylül’de yapılacak genel seçimler için milletvekili adaylarına sorular yönelten Almanya Türk Toplumu (TGD), yaklaşık 1500 milletvekili adayıyla yaptığı anketin sonuçlarını Berlin'de açıkladı. Anket sonuçlarını TGD Başkanı Başkanı Gökay Sofuoğlu gazetecilerle paylaştı.

Göçmenlerin siyasetteki temsilinin artırılması, çifte vatandaşlığa izin verilmesi, Türk vatandaşlığa vize kolaylığı sağlanması, eğitimde eşitlik, ırkçılık ve ayrımcılıkla mücadele, NSU cinayetlerinin aydınlatılması, göçmenlerin istihdamı ile ilgili TGD’nin pozisyonlarını ilettiklerini ve adaylara "Sizin pozisyonunuz nedir?" sorusunu yönelttiklerini söyleyen Sofuoğlu, “En olumlu yanıtlar meclise girmesi kesin gözüyle bakılan SPD, Yeşiller ve Sol Parti adaylarından geldi. CDU/CSU mesafeli, AfD’den olumsuz yanıt aldık. SPD ve Yeşiller neye evet dediyse AfD hayır demiş. Bu net olarak ortaya çıkıyor” dedi.

Bazı AfD adaylarından onur kırıcı, aşağılayıcı yanıtlar aldıklarını söyleyen Sofuoğlu, “’Siz hangi hakla bize soru soruyorsunuz' ya da 'Siz kimsiniz, gidin ülkenize’ şeklinde AfD’den küfürlü yanıtlar da aldık. Bu yanıtları önümüzdeki günlerde açıklamayı değerlendiriyoruz” şeklinde konuştu.

Türk asıllı seçmenler

Almanya’da 900 bine yakın Türk asıllı seçmen bulunduğunu, göçmen kökenlilerin sandık başına gidip tercihleri doğrultusunda oylarını kullanmalarını teşvik etmeye çalıştıklarını anlatan Sofuoğlu, milletvekili adaylarına yönelik anketin buna da katkıda bulunmasını umut ettiklerini söyledi.

Sofuoğlu, “Seçimlerde oy vermek, en temel demokratik hakkın kullanılarak toplumun inşasında söz hakkında sahip olunmasında büyük önem taşıyor bunun için de adayların göç ve uyum konularında, Türkiye kökenlilerin beklentilerine ilişkin ne düşündükleri kilit öneme sahip. Bunu öğrenmek istedik, sorularımıza yanıt aradık ve büyük ölçüde öğrendik“ şeklinde konuştu.

Siyasette göçmenlerin temsili

Sadece Federal Meclis’te değil tüm eyalet meclislerinde göçmen kökenli milletvekili sayısının artırılması gerektiğine vurgu yapan Sofuoğlu, “Şu anda göçmen kökenlilerin temsili yüzde 3,5 civarında. Göçmen kökenlilerin Almanya nüfusundaki oranı ise yüzde 25. Dolayısıyla temsil oranının mutlaka değişmesi gerekir” diye konuştu.

Bunun için siyasi partilerin göçmen kökenli adaylara listelerin seçilebilecek üst sıralarında yer vermesi gerektiğini, kadın kotası gibi göçmen kotasının düşünülebileceğini belirten Sofuoğlu, bu konuyla ilgili soruya SPD, Yeşiller ve Sol Parti’nin adaylarının genelde olumlu yaklaşım sergileyerek yanıt verdiğini, CDU ve FDP’nin mesafeli tutum takındığını, AfD’den ise olumsuz yanıtlar aldıklarını kaydetti.

Sofuoğlu, “Şu anda Federal Meclis'te 11 Türk asıllı milletvekili var. Bu sayının çok değişeceğini sanmıyorum. O civarlarda kalacaktır. Bu kez Türk asıllı adayların sayısı fazla, ama seçilme şansları az” değerlendirmesini yaptı.

Ağırlıklı tercih SPD

Türk asıllı seçmenlerin seçimlere katılım oranının geçmişe göre düşeceğini zannetmediğini aktaran Sofuoğlu, Türk asıllı seçmenlerin tercihinin yine ağırlıklı olarak SPD’den yana olacağını tahmin ettiğini belirtirken, “CDU’ya destek verenler olacaktır. Yeşiller’e destek verenlerin oranında ise düşüş bekliyorum” değerlendirmesini aktardı.

Türkiye kökenli seçmenlerin sandığa gitme oranının yüzde 25 olarak tahmin edildiğini, bunun yüzde 50’lere yükselmesini beklediklerini ifade eden Sofuoğlu, göçmen kökenlilerin demokrasiyi, demokratik haklarını savunmada daha aktif olmaları, çabuk pes etmemeleri gerektiğini vurguladı.

Yakın geçmişte, aile birleşimi, yükselen ırkçılık ya da NSU cinayetlerinin aydınlatılması gibi konularda Türkiye kökenlilerin güçlü bir şekilde harekete geçemediğine işaret eden Sofuoğlu, AfD’nin liste başı adayı Alexander Gauland’ın, Uyum Bakanı Aydan Özoğuz’a yönelik ifadelerine de güçlü bir tepki gösterilmediğini söyledi.

Sofuoğlu, “‘Benim hoşuma gitmiyorsa bu tukakadır’ yaklaşımımız var. Mesela Aydan Özoğuz’a, AfD’li Gauland’ın ‘Sen bakan da olsan ben iktidara geldiğimde seni Anadolu’da imha edeceğim’ saldırısı sadece ona değil hepimize yapılan bir saldırıydı. Salı günü Başbakan Merkel’a Stuttgart’ta sordum, ‘Bunlar toplumsal yangına sebebiyet veren insanlar’ dedi. Türkiye kökenliler olarak hepimizin, siyasi görüşten, duruştan bağımsız olarak, birlikte tepki göstermesi gerekiyordu ama bu gösterilmedi” değerlendirmesini yaptı.

Türkiye ile Almanya arasındaki artan siyasi gerilime de değinen Sofuoğlu, son dönemde yaşananların Türkiye kökenli göçmenlerin hak mücadelesine zarar verdiğini söyleydi.

TGD Başkanı, “Türkiye-Almanya kapışmasında Almanya’da yaşayan Türklerin gerçek sorunları unutuldu. Bu biraz Alman siyasetinin de işine geliyor” görüşünü kaydetti.

Değer Akal / Berlin

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