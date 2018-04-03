T24 LogoT24 Logo
Dünya

Almanya'da metro kazasında 30'dan fazla kişi yaralandı

Almanya'nın Duisburg kentinde meydana gelen metro kazasında 2'si ağır 30'dan fazla kişinin yaralandığı bildirildi

03 Nisan 2018 23:06

Almanya’nın Duisburg kentinde meydana gelen metro  kazasında 2'si ağır 30’dan fazla kişinin yaralandığı bildirildi.

"Westdeutsche Allgemeine Zeitung" adlı yerel gazetenin haberinde, Duisburg’un Meiderich semtinde "Auf dem Damm" metro istasyonunun yakınında 903 numaralı hatta bir metronun, önünde bulunan başka bir metroya çarptığı belirtildi.

Polis ve itfaiye ekiplerinin olay yerine sevk edildiği ifade edilen haberde, ilk belirlemelere göre 2’i ağır 30’dan fazla kişinin yaralandığı aktarıldı.

“Auf dem Damm” istasyonunun ulaşıma kapandığı, ek otobüs seferleri konulduğu kaydedildi.

ETİKETLER

almanyametroDuisburg

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

Gazeteci Sedat Ergin değerlendirdi: İdlib'de senaryolar bölünmeyi işaret ediyor...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kıdem tazminatı emekli ikramiyesine mi dönüyor?...

Aslı Bekiroğlu, sosyal medyaya sızan fotoğrafların ardından ilk açıklamayı yaptı...

İstanbul Emniyeti'nden Fatih'te bekçilerin üzerini aramasına izin vermeyen vatandaşın darp...

Kraliyet ailesinden ayrılan Meghan Markle’ın yeni projesi belli oldu...

İdlib'de şehit sayısı 8'e yükseldi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24