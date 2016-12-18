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Dünya

Almanya'da metro istasyonunda bir kadını sırtından tekmeleyen saldırgan yakalandı

Almanya’da bir metro istasyonunda kadına sırtından tekme atarak kadını yaralayan zanlının yakalandığı bildirildi

18 Aralık 2016 01:02

Almanya’da bir metro istasyonunda kadına sırtından tekme atarak kadını yaralayan zanlının yakalandığı bildirildi. 

Polis tarafından yapılan yazılı açıklamada, 27 yaşındaki zanlının Berlin’in Charlottenburg ilçesinde bulunan bir otobüs garına gelen otobüste yakalandığı belirtildi. Zanlının kriminal soruşturma dairesine sevk edildiği bildirildi. 

 

Lady Gaga'yı da harekete geçirmişti

 

Berlin polisi, 26 Ekim'i 27 Ekim'e bağlayan gece, 00.20 sıralarında Hermann Caddesi metro istasyonunda meydana gelen olayın görüntülerini geçtiğimiz perşembe günü yayınlamış ve kamuoyundan destek istemişti.

Lady Gaga ve Charlize Theron gibi ünlüler harekete geçmiş, bu kişinin yerini veya kimliği belirleyenlere 2 bin euro ödül vereceklerini açıklamıştı. 

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