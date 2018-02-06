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Dünya

Almanya'da metal işçileri ücret anlaşmasını imzaladı

İstanbul, 6 Şubat (DHA) – Almanya’da metal ve elektrik endüstrilerinde çalışan işçiler haftalar süren pazarlık süreci sonunda, daha yüksek maaşlar ve esnek çalışma saatleri anlaşması konusunda anlaşma sağladılar

06 Şubat 2018 20:18

İstanbul, 6 Şubat (DHA) – Almanya’da metal ve elektrik endüstrilerinde çalışan işçiler haftalar süren pazarlık süreci sonunda, daha yüksek maaşlar ve esnek çalışma saatleri anlaşması konusunda anlaşma sağladılar.
IG Metall sendikası tarafından yapılan açıklamaya göre, anlaşma ilk olarak Güney Almanya’da yer alan Baden- Württemberg bölgesindeki çalışanlar için geçerli olacak ancak daha sonra ülke genelindeki 3.9 milyon çalışanı kapsayacak.
Anlaşmaya göre, çalışanlar Ocak ve Mart aylarında bir defaya özgü olmak üzere 100 euro ödeme, Nisan ayında ise yüzde 4.3’lük bir zam alacaklar.
İşverenler ve sendika temsilcileri arasında yapılan anlaşmaya göre çalışanlar haftalık 35 saat olan çalışma saatlerini, doğum ve yaşlı bakımı gibi durumlarda, iki yıl boyunca 28 saate düşürebilecekler.

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