Almanya'da Merkel'in halefi belli oldu

Almanya'da iktidardaki Hristiyan Demokrat Birliği (CDU), Başbakan Angela Merkel'in yerine kimin parti lideri olacağını belirledi.

Almanya'da iktidarın büyük ortağı muhafazakâr Hristiyan Demokrat Birlik Partisi'nin (CDU) yeni lideri Genel Sekreter Annegret Kramp-Karrenbauer oldu. Partinin 18 yıldır lideri olan Başbakan Angela Merkel'in üstü örtülü desteğini alan Karrenbauer, iş adamı Friedrich Merz ve Sağlık Bakanı Jens Spahn'ı geride bıraktı.

Hamburg'daki kongrede birinci turda Annegret Kramp-Karrenbauer 450, iş adamı Friedrich Merz 392, Sağlık Bakanı Jens Spahn da 157 oy aldı.

İkinci turda 517 oy alan 56 yaşındaki Kramp-Karrenbauer, 482 oy alan Friedrich Merz'i geride bırakarak CDU'nun yeni lideri seçildi.

Merkel ise parti liderliğini bırakırken duygusal bir konuşma yaptı, "Liberal değerlerimiz Almanya içinde ve dışında korunmalı" dedi.

Konuşmasında Annegret Kramp-Karrenbauer'in Saarland eyaletindeki başarılarını öven Merkel böylece ona üstü örtülü bir şekilde desteğini açıklamış oldu.

64 yaşındaki Merkel konuşmasının sonunda ayakta alkışlandı, bazı CDU'lular "Teşekkürler Patron" yazılı pankartlar açtı.