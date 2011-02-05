Almanya'da memurlara peçe yasağı

T24 - Almanya'da Frankfurt'un dahil olduğu Hesse eyaletinde kamu kurumlarında çalışan memurların peçeli çarşaf giymesinin yasaklanması ardından Aşağı Saksonya da benzer bir yasağı hayata geçirmeyi düşünüyor.



Almanya henüz peçe ile yüzün kapatıldığı İslami kıyafetleri federal düzeyde yasaklamış değil fakat Fransa'da ulusal parlamento bu yasağı yakın zaman içinde onaylamıştı.



BBC Türkçe'de yer alan habere göre, Hesse eyaletindeki yasak, bir devlet dairesinde çalışan ve sadece başını örten Türkiye kökenli bir kadının işe bir gün peçeyle gelmesini izliyor.



Hesse eyaleti hükümetinden bir yetkili, devlet dairesinde peçe takılmasının ''hoşgörü sınırlarını aştığını'' söyleyerek, ''Vatandaşlar kendileriyle ilgilenen memurun yüzünü görme hakkına sahip olmalı.'' dedi.



Almanya'yı oluşturan 16 eyalet arasında bu yönde bir yasak kararı ilk kez Hesse'de çıkarılıyor.



Peçe tartışması, Almanya'da Müslüman göçmenlerin topluma entegrasyonu konusunun yakın süre içinde sık sık gündeme geldiği bir döneme rastlıyor.



Hesse'nin ardından, Hannover'ın bağlı olduğu Aşağı Saksonya'da eyalet hükümetinin İçişleri Bakanı Uwe Schuenemann, devlet memurlarının peçe takmasını yasaklayacak yeni kurallar getirmeyi düşündüklerini açıkladı.



Almanya'da bir eyalet hükümetinde kabineye giren ilk Türkiye kökenli siyasetçi olan Aygül Özkan, peçe yasağını desteklediğini söyledi.



Hristiyan Demokrat Parti'li Aygül Özkan, Aşağı Saksonya'da Sosyal İlişkiler Bakanı olarak görev yapıyor.





