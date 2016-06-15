Almanya'da market kasasında elektrik akımına kapılan çocuk hayatını kaybetti

Almanya'nın Hamburg kentinde babasıyla birlikte süpermarkete alışverişe giden 4 yaşındaki çocuk, kasada elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetti.

NTV'nin Alman Bild gazetesini kaynak gösterdiği haberine göre; 4 yaşındaki oğluyla birlikte süpermarkete giden baba, Türklere ait "Adese Markt" isimli süpermarkette alışveriş yaptıktan sonra oğluyla birlikte kasaya geldi.

Baba ödeme yaptığı sırada, yanında duran 4 yaşındaki oğlu elektrik akımına kapıldı. Çocuk, olay yerine gelen bir doktorun müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

"Adese Markt"ın sahibi Erol Aslan, Bild gazetesine yaptığı açıklamada, "Olayın nasıl meydana geldiğini anlamakta zorlanıyorum" dedi. Kazanın meydana gelme sebebi olarak; kasanın hemen yanında bulunan içecek dolabına ait kabloda elektrik kaçağı olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor.

Hamburg savcılığı sözcüsü Nana Frombach, 4 yaşındaki çocuğun ölümüyle ilgili soruşturma başlattıklarını açıkladı.