T24 LogoT24 Logo
Dünya

Almanya'da market kasasında elektrik akımına kapılan çocuk hayatını kaybetti

Hamburg savcılığı sözcüsü Nana Frombach, 4 yaşındaki çocuğun ölümüyle ilgili soruşturma başlattıklarını açıkladı

15 Haziran 2016 15:41

Almanya'nın Hamburg kentinde babasıyla birlikte süpermarkete alışverişe giden 4 yaşındaki çocuk, kasada elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetti.

NTV'nin Alman Bild gazetesini kaynak gösterdiği haberine göre; 4 yaşındaki oğluyla birlikte süpermarkete giden baba, Türklere ait "Adese Markt" isimli süpermarkette alışveriş yaptıktan sonra oğluyla birlikte kasaya geldi.

Baba ödeme yaptığı sırada, yanında duran 4 yaşındaki oğlu elektrik akımına kapıldı. Çocuk, olay yerine gelen bir doktorun müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

"Adese Markt"ın sahibi Erol Aslan, Bild gazetesine yaptığı açıklamada, "Olayın nasıl meydana geldiğini anlamakta zorlanıyorum" dedi. Kazanın meydana gelme sebebi olarak; kasanın hemen yanında bulunan içecek dolabına ait kabloda elektrik kaçağı olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor.

Hamburg savcılığı sözcüsü Nana Frombach, 4 yaşındaki çocuğun ölümüyle ilgili soruşturma başlattıklarını açıkladı.

ETİKETLER

marketAlmanyakasaelektrik akımıçocuk

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

OPTİMAR: İmamoğlu ve Yavaş toplumun muhalefet ihtiyacını karşılamaya başladı, yeni...

Yeni bedelli askerlik ücreti belli oldu...

Merkez Bankası'ndan faiz indirimi ...

Erdoğan tam 2 saat 7 dakika konuştu: Alkış gelmiyor......

TFF Başkanı Nihat Özdemir'in oğlu ve gelini gözaltına alındı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24