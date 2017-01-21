Almanya'da Mario Gomez'in gecesi

Hamburg'u konuk eden Wolfsburg, Mario Gomez'in 83. dakikada attığı 1-0 galip geldi.

Bundesliga'nın 17. haftasında, ligde zor günler geçiren Hamburg'u konuk eden Wolfsburg, Mario Gomez'in 83. dakikada attığı 3 puanı cebine koydu.



Valerian Ismael'in göreve gelişiyle ligin dibinden kurtulan Wolfsburg, ligin ikinci yarısına moralli başladı. Devre arası transferinde kadrosuna milli futbolcu Yunus Mallı'yı katan yeşil beyazlılar, Mario Gomez'in son dakikalarda attığı golle üst üst 3. galibiyetini almayı başardı.



Hamburg'un İsveçli orta saha oyuncusu Albin Ekdal, 33. dakikada kırmızı kartla oyun dışında kalırken, kalan dakikalarda baskısını artıran ev sahibi Wolfsburg aradığı golü 83. dakikada buldu. Bu sezon ligde 5. golünü atan Mario Gomez sonucu belirledi: 1-0.



Wofsburg formasıyla ilk lig maçına çıkan Yunus Mallı maça ilk 11'de başlarken, 80. dakikada yerini Borja Mayoral'a bıraktı.



Wolfsburg bu galibiyetle puanını 19'a yükseltirken, Hamburg 13 puanda kaldı.