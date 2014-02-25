Almanya'da maliyenin elini güçlendiren karar



Alman vergi daireleri bir süredir merkezleri ülke dışında bulunan bankalardan yasadışı yöntemlerle elde edilen verilerle kaçağa karşı büyük bir atak başlatmıştı. Maliye, "vergi CD"si adı verilen ve binlerce Alman vergi kaçakçısının takibini sağlayan veriler sunan kimliği belirsiz kişilere, yüklü miktarda paralar ödeyerek satın alıyordu.

Adil yargılanma hakkını ihlâl eder mi?

Rheinland Pfalz Eyaleti Yüksek Mahkemesi'nin konuya ilişkin aldığı bir karar, vergi dairelerinin elini güçlendirdi. Bir İsviçre bankasındaki hesabını vergi dairesine bildirmeyen vatandaş, hakkında işlem başlatılınca yargı yoluna gitmiş ve "vergi CD'sinin adil yargılanma hakkını ihlal ettiğini" ileri sürmüştü.

Başvuruyu inceleyen Rheinland Pfalz Eyaleti Yüksek Mahkemesi, "vergi mükellefi hakkında işlem başlatılmasını sağlayan verilerin yasadışı yollardan elde edilmiş olmasının, değerlendirmeye alınmamasını gerektirmediğine" hükmetti.

Rheinland Pfalz Eyaleti Maliye Bakanı Carsten Kühl, karardan memnuniyet duyduğunu açıkladı. Kararı "yüksek mahkeme vergi kaçakçılığıyla mücadeleye güvence verdi" sözleriyle değerlendiren Kühl, "Vergi daireleri bundan sonra da vergi kaçakçılarının listesinin yer aldığı bir CD'yi satın alma ihtimalini incelerken ince eleyip sık dokuyacaktır" dedi.

Hür Demokrat Parti (FDP) Genel Başkan Vekili Volker Wissing, "yargı kararının, vergi kaçakçılığıyla mücadelenin hukuk dışı bir alanda yapılmadığını sergilediğini" kaydetti.

'Bankalar veri aktarsa bunlara gerek kalmazdı'

Yeşiller Partisi'nin Federal Meclis Vergi Politikaları Sözcüsü Lisa Paus, CD alımını "son çare" olarak niteledi. Paus, "Bankalar ile vergi daireleri arasında daha güçlü bir veri alışverişi olsaydı bütün bunlara gerek kalmazdı" dedi.

Almanya'da vergi kaçakçılığıyla mücadele kamuoyunda büyük ilgi topluyor. Almanya'nın tanınmış kadın hakları savunucusu Alice Schwarzer'in İsviçre'deki banka hesabını Alman vergi makamlarına bildirmediği ortaya çıkmış, Berlin eyalet kültür bakanlığı müsteşarı Andre Schmitz de vergi kaçakçılığı iddiaları nedeniyle görevinden ayrılmıştı. 10 Mart 2014 tarihinde hakim önüne çıkacak Bayern Münih Futbol Külübü'nün Başkanı Uli Hoeneß'in vergi kaçırdığının ortaya çıkması büyük tartışmaya neden olmuştu.

2005-2010 yılları arasında Kuzey Ren-Vestfalya eyaletinde maliye bakanlığı yapan, Hrıstiyan Demokrat Birlik Partisi (CDU) saymanı Helmut Linssen hakkında da vergi kaçakçılığı iddiaları gündeme gelmiş, Linssen istifa etmişti.