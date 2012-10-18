Almanya'da mahkeme, başörtüsü yasağını yasalara aykırı buldu

Berlin İş Mahkemesi, Mart ayında aldığı ancak yeni açıklanan bir kararda, sadece başörtüsü taktığı için bir diş doktorunun yanında asistan olarak çalışmasına izin verilmeyen bir Müslüman kızın şikayetini haklı buldu.

Mahkeme, adı açıklanmayan genç kızın sadece dininden dolayı ayrımcılığa uğradığına ve bunun Eşit Muamele Yasası'na aykırı olduğuna karar verdi.

Başörtüsünün herhangi bir kıyafet parçası olmadığı, kişisel inancın bir ifadesi olduğu belirtilen kararda, inançlı diğer bazı Müslüman kadınların başörtüsü takmamasının da bu gerçeği değiştirmediği ifade edildi.

Söz konusu Müslüman kızın, geçen yıl Berlin'deki Spandau semtinde bir diş doktorunun kliniğinde asistan olarak çalışmak istediği, kendisine bu iş için yeterli bilgi birikimine sahip olduğu, ancak başörtüsünü çıkartması gerektiğinin söylendiği bildirildi.

Bu öneriyi reddeden kızın şikayet için önce Berlin-Brandenburg Türkiye Toplumu'na (TBB) başvurduğu, daha sonra da ayrımcılığa uğradığı için dava açtığı kaydedildi.