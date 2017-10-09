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Spor

Almanya'da Löw devri sona mı eriyor?

57 yaşındaki çalıştırıcı, 2006'dan beri Almanya'nın başında

09 Ekim 2017 13:49

Almanya teknik direktörü Joachim Löw'ün, milli takımdaki görevini bırakarak Bayern Münih'in başına geçebileceği iddia edildi.

Alman basınından Bild am Sonntag'ın haberinegöre göreve geldiği 2006'dan beri aralıksız olarak Almanya Milli Takımı'nı çalıştıran 57 yaşındaki teknik adamın, teknik direktör Carlo Ancelotti'nin işine son veren Bayern Münih'le Dünya Kupası'nın ardından anlaşabileceği ileri sürüldü.

Bavyera ekibinin Ancelotti'den sonra çalıştırıcılığını üstlenen Jupp Heynckes'in ise sezon sonunda görevini bırakacağı kaydedildi.

 

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