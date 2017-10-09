Almanya'da Löw devri sona mı eriyor?

Almanya teknik direktörü Joachim Löw'ün, milli takımdaki görevini bırakarak Bayern Münih'in başına geçebileceği iddia edildi.
Alman basınından Bild am Sonntag'ın haberinegöre göreve geldiği 2006'dan beri aralıksız olarak Almanya Milli Takımı'nı çalıştıran 57 yaşındaki teknik adamın, teknik direktör Carlo Ancelotti'nin işine son veren Bayern Münih'le Dünya Kupası'nın ardından anlaşabileceği ileri sürüldü.
Bavyera ekibinin Ancelotti'den sonra çalıştırıcılığını üstlenen Jupp Heynckes'in ise sezon sonunda görevini bırakacağı kaydedildi.