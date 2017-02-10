Almanya'da komedyen Böhmermann'ın Erdoğan şiirine kısmi yasak

Hamburg Eyalet Mahkemesi, Alman komedyen Jan Böhmermann'ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hakkında okuduğu şiirin "hakaret içeren" bazı bölümlerinin yasaklı kalmasına hükmetti.

Mahkeme, Mayıs 2016'da verilen ihtiyati tedbir kararını da onamış oldu.

Davanın ana noktasının sanatsal özgürlük hakkıyla Erdoğan'ın kişisel hakları üzerinde yoğunlaştığını açıklayan mahkeme, davacının "hakaret ve sövgüleri kabul etmek zorunda olmadığını" belirtti.

Eyalet Mahkemesi geçen yıl Mayıs ayında, şiirin 24 mısrasından 18'inin "sövgü dolu ve karalayıcı" olduğuna hükmetmiş ve bu mısraları yasaklamıştı.

Erdoğan, Böhmermann'ın okuduğu şiirin tamamının yasaklanmasını talep etmişti.

Eyalet mahkemesi bugünkü kararında "Mahkeme sanatsal özgürlüğün koşulsuz ancak sınırsız olmadığına karar kıldı. Sanatsal özgürlük altında korunan mizah kişisel özgürlük alanının merkezine dokunduğunda yasaklanabilir" ifadelerini kullandı.

Buna karşın mahkeme şiirin tamamının yasaklanmasını "ifade özgürlüğünün çok önemli olduğu" gerekçesiyle reddetti.

Mahkeme, "Mahkeme davacının bir devlet başkanı olarak ağır eleştirileri kabul etmesi gerektiğinin altını çizer. İfade özgürlüğü iktidarı eleştirme ihtiyacından doğar" dedi.

Mainz Savcılığı, Ekim ayında Böhmermann hakkında yürütülen cezai soruşturmayı durdurmuştu. Savcılık dava talebini, "yabancı devlet yöneticilerine hakaret" yönünden inceleyerek soruşturmada takipsizlik kararı vermişti.

Almanya Başbakanı Angela Merkel komedyene karşı yürütülen soruşturmalar konusunda ülkesinde ağır biçimde eleştirilmişti. Alman hükümeti geçen ay ceza yasalarında yabancı liderlere hakareti cezalandıran maddeyi iptal etmişti.

Ülkenin ceza yasalarına göre hükümetin bu tür davalar için izin vermesi gerekiyordu.