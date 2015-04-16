Almanya'da koalisyon ortakları toplanıyor



Georg August Üniversitesi'ndeki toplantıya Hrıstiyan Birlik (CDU/CSU) ve Sosyal Demokrat Partisi'nin (SPD) liderleri katılıyor.

Suçla mücadelede yeni önlemler, ağır hastaların bakımı, yenilikçilik ve teknoloji transferinin teşviği ve girişimciliğin özendirilmesi toplantıda ele alınacak başlıklar arasında yer alıyor.

Alman Basın Ajansı (dpa), Berlin'de gündemin ilk sıralarında yer alan mülteci konusunun toplantıda ele alınmasının beklenmediğini bildirdi.

Bilim ve ekonomi dünyasının önde gelen bazı isimleri de toplantının davetlileri arasında. Volkswagen grubunun yönetim kurulu başkanı Martin Winterkorn'un da toplantıda görüşlerini ifade etmesi bekleniyor.

İki günlük toplantı, Germanwings kazası üzerine tek güne indirilmişti. Liderler, toplantının ardından kazada hayatını kaybedenler için yapılacak devlet törenine katılmak üzere Köln'e geçecek.

Bir sonraki koalisyon toplantısının 23 Nisan'da yapılması öngörülüyor.