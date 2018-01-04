Almanya'da koalisyon ön görüşmeleri pazar günü başlıyor

Almanya'da 24 Eylül 2017'de yapılan seçimler sonrasında hükümet kurma çalışmaları sürüyor. Hristiyan Birlik partileri (CDU/CSU) ile Sosyal Demokrat Parti'nin (SPD) liderleri bugün Berlin'de ön koalisyon görüşmelerine hazırlık amacıyla bir araya geldi.

Görüşmeye Hristiyan Demokrat Birlik (CDU) Genel Başkanı Angela Merkel, Hristiyan Sosyal Birlik (CSU) lideri Horst Seehofer, SPD Genel Başkanı Martin Schulz ve partilerin meclis grup başkanları ve partilerin önde gelen isimleri katıldı. Yaklaşık altı saat süren toplantı sonrasında partilerden yapılan ortak açıklamada, ön görüşmelerde izlenecek süreç konusunda uzlaşmaya varıldığı belirtildi.

Buna göre, 7 Ocak Pazar günü koalisyon ön görüşmelerine başlanacak. 12 Ocak Cuma gününe kadar devam edecek ön görüşmelerden çıkacak sonucun parti yönetimleri ve meclis gruplarına sunulması öngörülüyor.

Görüşmelerde, maliye, ekonomi, dijitalleşme, enerji, çevre, tarım, eğitim, istihdam, aile, emeklilik ve sağlık sistemi, göç ve uyum, belediyeler ve dış politika gibi konular toplam 15 başlık altında ele alınacak.

CDU, CSU ve SPD'nin ortak açıklamasında, "Güven ortamı oluştu, müzakarelere iyimser bir şekilde başlıyoruz" ifadesi kullanıldı.

CDU/CSU Meclis Grup Başkanı Volker Kauder de, "Birlikte bir hükümet kurmak istiyoruz" açıklamasında bulundu.

CSU lideri Seehofer de, hedefin nisan ayının başındaki Paskalya yortusuna kadar hükümet kurulması olduğunu ifade etti.

CSU mülteci politikasını sertleştirmek istiyor

Ancak Hristiyan Birlik ile Sosyal Demokratlar arasında görüş ayrılığı yaratan konular bulunuyor. Özellikle CSU'nun mültecilere yönelik siyaseti sertleşmek istemesine SPD tepki gösteriyor.

CSU Meclis Grubu'nun Perşembe günü Seeon Manastırı'nda yapacağı çalışma toplantısında ele alınması beklenen öneride, sığınmacılara verilen sosyal yardımların kısıtlanması öngörülüyor. Başvuruda bulunanlara, kimlikleri kuşkuya yer vermeyecek şekilde tespit edildikten sonra mülteci veya koruma statüsünün tanınması isteniyor. Bunun yanı sıra genç mültecilerinin yaşlarının tespit edilmesi de sunulması beklenen öneriler arasında bulunuyor.

Sosyal Demokratlar ise bu önerilere karşı çıkıyor. SPD lideri Schulz, bugün toplantı öncesinde CSU'nun çalışma toplantısında ele alacağı önerilerle koalisyon ön görüşmelerini zorlaştırıp zorlaştırmayacağı yönündeki soruyu "Sonrasında göreceğiz" şeklinde yanıtladı.

Türkiye'nin AB üyeliği

CSU, mültecilere ilişkin Avrupa çapındaki düzenlemeleri de eleştiriyor. Sunulması planlanan öneride, "Almanya'nın diğer 27 üyenin toplamından daha fazla mülteciyi ülkeye alması kabul edilebilir değildir" ifadesi kullanılıyor. CSU, sığınma başvurularındaki sürecin Avrupa Birliği sınırlarının dışında başlamasını istiyor.

Bunun yanı sıra CSU, Schulz'un "Avrupa Birleşik Devletleri" fikrine kesinlikle karşı çıkıyor. CSU, Türkiye ile üyelik müzarekelerine de derhal son verilmesini istiyor.

Almanya'nın savunma bütçesinin artırılması da CSU'nun kabul görmeyen önerileri arasında bulunuyor.

Koalisyon ön görüşmeleri öncesinde SPD'nin gündeme getirdiği, özel ve zorunlu sağlık sigortası arasındaki ayrımı ortadan kaldıracak vatandaşık sigortası önerisi ise CSU tarafından kabul edilmiyor. CSU lider Seehofer, bu öneriyi reddederek, sadece sağlık sisteminin iyileştirilmesinin ele alınabileceğini söyledi.

CSU ve SPD arasında eğitim ve vergi politikalarında da görüş ayrılıkları bulunuyor.

DW/AFP/dpa, JD/ÖA

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