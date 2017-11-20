Almanya’da koalisyon görüşmeleri tıkandı, seçim yenilenebilir

Hilal Sarı / İstanbul, 20 Kasım (DHA) – Avrupa’nın en büyük ekonomisi Almanya’da koalisyon görüşmeleri Hür Demokrat Parti’nin çekilmesiyle tıkandı.

Bu durum Başbakan Angela Merkel\'in ya Yeşiller ile azınlık hükümeti kurması ya da Almanya\'nın tekrar seçime gitmesi anlamına geliyor.

Seçimlerin üzerinden iki ay geçmesine rağmen Almanya’da hala bir hükümet kurulamamış olmasının üzerine gazetecilere açıklama yapan Almanya Başbakanı Angela Merkel, \"Almanya’nın geleceğini derinlemesine incelememiz gereken bir gün. Başbakan olarak, koruyucu bir başbakan olarak bu ülkenin önümüzdeki zor haftalarda da iyi yönetilmesi için elimden geleni yapacağım\" diye konuştu.

Merkel cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier’e ikinci bir ulusal seçime gitmek istediğini söyleyebilir ya da Hristiyan Demokratların yönetiminde bir azınlık hükümeti kurma yoluna gidebilir.

Cumhurbaşkanı ile bugün görüşecek olan Merkel, Steinmeier’e gelişmeleri ve izlemek istediği yolu anlatacak.

Merkel\'in yeniden seçime gitmek yerine Yeşiller\'le bir azınlık hükümeti kurması seçeneği öncelik görünüyor.

Hollanda Dışişleri Bakanı Halbe Zijlstra gelişmeleri, \"Avrupa için kötü haber\" diye nitelendirdi.

Brüksel\'de gazetecilere açıklama yapan Zijlstra, \"Almanya\'da hükümetin daha uzun süre kurulamayacağı Avrupa için kötü haberdir... Almanya AB içinde çok etkili bir ülkedir, dolayısıyla yetkili bir hükümet olmazsa, pozisyon almaları çok zor olacaktır\" dedi.

ING Bank şef ekonomisti Carsten Brzeski de konuya ilişkin değerlendirmesinde “Avrupa bir illüzyonunu daha kaybetti: Almanya artık politik istikrar konusunda rol model değil” dedi.