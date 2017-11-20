Almanya'da koalisyon görüşmeleri başarısızlığa uğradı

Almanya'da koalisyon pazarlığındaki partilerin renklerinden ismini alan Jamaika koalisyonu görüşmeleri sona erdi. Liberal çizgideki Hür Demokrat Parti (FDP) geceyarısı koalisyon görüşmelerini sona erdirdiğini açıkladı. FDP Genel Başkanı Christian Lindner Berlin'de yaptığı açıklamada "Yanlış yönetmektense hiç yönetmemek daha iyidir” dedi.

Başbakan ve Hrıstiyan Demokrat Birlik (CDU) Genel Başkanı Angela Merkel, Hristiyan Sosyal Birlik (CSU) lideri Horst Seehofer ve Yeşiller yönetimi karardan üzüntü duyduklarını ifade etti. Henüz başbakanlık görevinde olan Angela Merkel Almanya'yı bu zor günlerde de yönetmeyi sürdüreceğini söyled. Yeşiller yönetimi FDP'nin koalisyon görüşmelerinin başarısızlığa uğramasını uzun süredir planladığını ileri sürdü.

Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier siyasi partilere hükümet oluşturma sorumluluğunu hatırlattı.

Erken seçime gidilebilir

Koalisyon görüşmelerinin sona ermesi üzerine Almanya’da ne olacağı henüz belirsiz. Seçeneklerden ilki seçimlerden ikinci parti olarak çıkan Sosyal Demokrat Parti'nin (SPD) Merkel'in CDU'su ile yeniden büyük koalisyon kurması. Ancak yüzde 20,5 ile tarihi bir başarısızlık sergileyen partinin yöneticileri büyük koalisyona sıcak bakmadıklarını ve ana muhalefet rolü oynamak istediklerini çeşitli kereler ifade etti.

İkinci bir seçenek Hristiyan Demokratların Merkel yönetiminde FDP ya da Yeşiller ile bir azınlık hükümeti kurması. Meclis çoğunluğunun böyle bir hükümete dışarıdan onay vermesi halinde Merkel başbakanlığını bir azınlık hükümetiyle yola sürdürebilecek.

Üçüncü seçenek ise erken seçim. Alman anayasasına göre erken seçim için önce başbakanın seçilmesi gerekiyor. Bu durumda Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier başbakanlık için bir isim önerecek. Bu ismin Merkel olması ve Merkel'in salt çoğunluk değil görece çoğunlukla (adaylar arasında en fazla oy ile) başbakan seçilmesi halinde Cumhurbaşkanı'nın Merkel'i bir azınlık hükümeti başbakanı olarak ataması da meclisi feshetmesi de mümkün. Meclisin feshi durumunda 60 gün içinde tekrar seçime gidilecek.

Merkel pazartesi günü Cumhurbaşkanı Steinmeier ile bilgi alışverişinde bulunacağını açıkladı.

Öte yandan Sol Parti Eşbaşkanı Katja Kipping erken seçim çağrısı yaptı. Berliner Zeitung'a bir açıklama yapan Kipping, CDU'yu kast ederek "Siyah ampül patlayarak başarısızlığa uğradı” diye konuştu. "Şimdi olabildiğince hızlı, yeni seçim yapılmalı, zira büyük koalisyonun oluşturulmasını kimse ciddi bir biçimde arzu etmez” diyen Kipping seçimlerin demokrasi açısından en uygun sonuç olduğunu ifade etti. Katja Kipping "Orta sağ hükümetin başarısızlığa uğraması sonrası sıra sol alternatife geldi” diye konuştu.

Reuters/dpa/EC/HS

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