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Dünya

Almanya'da koalisyon anlaşması taslağı: Türkiye'nin AB üyelik süreci dondurulsun

"AB üyeliğiyle ilgili müzakere sürecindeki mevcut başlıkları kapatmak ve yeni başlıklar açmak istemiyoruz"

07 Şubat 2018 00:19

 Üç ayı aşkın süredir hükümetin kurulamadığı Almanya’da, Hristiyan Birlik (CDU/SDU) ile Sosyal Demokrat Parti (SPD) arasında yapılan koalisyon görüşmelerinin tamamlanması bekleniyor. İki partinin anlaşmaya vardığı taslakta, Türkiye şartları yerine getirinceye kadar AB üyelik sürecinin durdurulması önerildiği belirtildi.  

Sputnik’in Rheinische Post gazetesinden aktardığı habere göre,  Hristiyan Birlik (CDU/SDU) ile Sosyal Demokrat Parti (SPD) arasında yapılan koalisyon anlaşma taslağını yayınladı. Taslağa göre, yeni koalisyon Avrupa Birliği'nin (AB) Türkiye'ye müzakere için yeni başlıkların açılmasına karşı olacak.

Türkiye önemli bir ortak ama...

Hristiyan Birlik (CDU/SDU) ile Sosyal Demokrat Parti (SPD) arasında tamamlanması beklenen koalisyon anlaşması taslağında, şu ifadelere yer verildi:

"Türkiye, Almanya için önemli bir ortak ve AB komşusu, bu nedenle Ankara'yla iyi ilişkilere sahip olmak istiyoruz ve buna ilgi gösteriyoruz. Türkiye'de demokrasi, hukuk devleti normları ve insan haklarıyla ilgili durum uzun süre önce kötüleşti. Bu bağlamda (Türkiye'nin) AB üyeliğiyle ilgili müzakere sürecindeki mevcut başlıkları kapatmak ve yeni başlıklar açmak istemiyoruz."

Vize serbestisi ve Gümrük Birliği

Taslakta ayrıca vize serbestisinin ve Gümrük Birliği Anlaşması'nın güncellenmesinin ancak Türkiye gerekli ön koşulları yerine getirdiği zaman mümkün olabileceği kaydedildi.

Almanya'da yapılan gelen seçimlerin üzerinden üç ay geçmesine rağmen henüz hükümet kurulamadı.

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AlmanyakoalisyonHristiyan BirlikSosyal Demokrat PartiTürkiyeABmüzakere

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