Almanya'da kısmi burka yasağı

Yasa tasarısı kamuda görev yapan ve "doğrudan kamu görevi ile ilgili işlerde“ çalışan kadınların, bedeni tamamen örten burka ve nikap gibi giysiler giymelerine kısmen yasak getiriyor.

Tasarı, muhalefetteki Yeşiller Partisi ve Sol Parti’nin karşı çıkmasına rağmen koalisyon hükümetini oluşturan Hıristiyan Birlik partileri (CDU ve CSU) ve Sosyal Demokrat Parti'nin (SPD) çoğunluk oyları ile kabul edildi.

Yasayla bir kişinin kimliğinin belirlenmesinin gerekli olduğu durumlarda yüzün gösterilmesi zorunlu kılınacak. Yeni yasa sadece istisnai durumlarda, sağlıkla ve kamu görevinin yerine getirildiği, örneğin bulaşıcı hastalıklarla mücadelede ya da görevli personelin kendisini koruma altına alması durumunda geçerli olmayacak.

Yasanın temelinde, kamuda çalışan memurların görevlerini yerine getirirken yüzlerinin görünmesi gerekliliğinin bulunduğu belirtildi. Yüzün kapatılması kamu kuruluşlarına ve dolayısıyla devletin faaliyetlerine ve bütünlüğüne zarar veriyorsa buna hoşgörü gösterilemeyeceği de vurgulandı.

Almanya'ya genel burka yasağı getirilmiyor

Almanya’daki bu yeni düzenleme Fransa’da olduğu gibi tüm kamu alanlarına genel bir burka yasağı getirmiyor. Almanya İçişleri Bakanı Thomas de Maiziere “uyum, farklı kültürler karşısında bizim değerlerimizi ve hoşgörü sınırlarımızı belirgin hale getirmek ve bunları karşı tarafa izah etmek anlamına da gelir” dedi. De Maiziere yeni yasanın bu hedefe yönelik önemli katkıda bulunacağını belirtti.

Muhalefet: Yasa gereksiz ve popülist

Konuya ilişkin olarak Federal Meclis'te görüşme yapılmadı. Muhalefetteki Sol Parti ile Yeşiller Partisi yasa tasarısını gereksiz ve popülist olduğu gerekçesiyle eleştirmişlerdi.

Koalisyon hükümetinin küçük ortağı sosyal demokratlar da Avusturya'daki gibi genel bir burka yasağına karşı çıktı. Ancak kamuda görevli personelin vatandaşların karşısına yüzleri kapalı olarak çıkmasına izin verilmeyeceğinin vurgulanmasının da akılcı bir tavır olacağı vurgulandı.

Söz konusu yasa tasarısının ne zaman yasalaşacağı konusunda henüz bir açıklama yapılmadı.

©Deutsche Welle Türkçe

epd/kna/ÇA/GA