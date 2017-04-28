T24 LogoT24 Logo
Dünya
Deutsche Welle

Almanya'da kısmi burka yasağı

Federal Meclis, bazı kamu alanlarında kadınların vücudunu tamamen kapatan çarşaf ve peçe gibi giysileri kısmen yasaklayan yasa tasarısını kabul etti.

28 Nisan 2017 20:48

Yasa tasarısı kamuda görev yapan ve "doğrudan kamu görevi ile ilgili işlerde“ çalışan kadınların, bedeni tamamen örten burka ve nikap gibi giysiler giymelerine kısmen yasak getiriyor.

Tasarı, muhalefetteki Yeşiller Partisi ve Sol Parti’nin karşı çıkmasına rağmen koalisyon hükümetini oluşturan Hıristiyan Birlik partileri (CDU ve CSU) ve Sosyal Demokrat Parti'nin (SPD) çoğunluk oyları ile kabul edildi.

Yasayla bir kişinin kimliğinin belirlenmesinin gerekli olduğu durumlarda yüzün gösterilmesi zorunlu kılınacak. Yeni yasa sadece istisnai durumlarda, sağlıkla ve kamu görevinin yerine getirildiği, örneğin bulaşıcı hastalıklarla mücadelede ya da görevli personelin kendisini koruma altına alması durumunda geçerli olmayacak.

Yasanın temelinde, kamuda çalışan memurların görevlerini yerine getirirken yüzlerinin görünmesi gerekliliğinin bulunduğu belirtildi. Yüzün kapatılması kamu kuruluşlarına ve dolayısıyla devletin faaliyetlerine ve bütünlüğüne zarar veriyorsa buna hoşgörü gösterilemeyeceği de vurgulandı.

Almanya'ya genel burka yasağı getirilmiyor

Almanya’daki bu yeni düzenleme Fransa’da olduğu gibi tüm kamu alanlarına genel bir burka yasağı getirmiyor. Almanya İçişleri Bakanı Thomas de Maiziere “uyum, farklı kültürler karşısında bizim değerlerimizi ve hoşgörü sınırlarımızı belirgin hale getirmek ve bunları karşı tarafa izah etmek anlamına da gelir” dedi. De Maiziere yeni yasanın bu hedefe yönelik önemli katkıda bulunacağını belirtti.

Muhalefet: Yasa gereksiz ve popülist

Konuya ilişkin olarak Federal Meclis'te görüşme yapılmadı. Muhalefetteki Sol Parti ile Yeşiller Partisi yasa tasarısını gereksiz ve popülist olduğu gerekçesiyle eleştirmişlerdi.

Koalisyon hükümetinin küçük ortağı sosyal demokratlar da Avusturya'daki gibi genel bir burka yasağına karşı çıktı. Ancak kamuda görevli personelin vatandaşların karşısına yüzleri kapalı olarak çıkmasına izin verilmeyeceğinin vurgulanmasının da akılcı bir tavır olacağı vurgulandı.

Söz konusu yasa tasarısının ne zaman yasalaşacağı konusunda henüz bir açıklama yapılmadı.

©Deutsche Welle Türkçe

epd/kna/ÇA/GA

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

ETİKETLER

Federal MeclisYeşiller PartisiSol Parti&rsquo;ninHıristiyan BirlikCSU)Sosyal Demokrat PartiAlmanyaFransa&rsquo;daBakanı ThomasMaiziereYasaSol PartiAvusturyaWelle Türkçe epd/kna/ÇA/GA

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

"TOBB 8 yıldır AKP'nin kuruluşu gibi, TÜSİAD'ın sessizlik lüksü yok"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kılıçdaroğlu: Asıl muhafazakâr bizdik, yıllar yılı değişmemek için direndik...

Cumhuriyet gazetesi: Bakan Berat Albayrak'ın Kanal İstanbul güzergâhında arazisinin olduğu...

Eski millî futbolculara 'FETÖ'den hapis cezası...

NYT: 2009'da kaza yapan THY uçağıyla ilgili raporda Boeing'in tasarım...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24