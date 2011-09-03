-Almanya'da kira protestosu BERLİN (A.A) - 03.09.2011 - Almanya'nın başkenti Berlin'de düzenlenen bir yürüyüşte çok sayıda kişi, başkentte gittikçe artan konut kiralarını protesto etti. Hermannplatz Meydanı'nda toplanan yüzlerce kişinin Oranienplatz Meydanı'na kadar yaptığı yürüyüş sırasında göstericiler, Berlin'in bazı semtlerinde hızla artan kiralardan dolayı düşük gelirli ailelerin bu semtlerden uzaklaştırılmaya çalışıldığını, Berlin eyalet hükümetinin de, devlete ait konutları özelleştirerek buna destek verdiğini savundu. Yeşiller Partisi Federal Meclis Üyesi Hans-Christian Ströbele'nin de katıldığı yürüyüş, yaklaşık 500 polisin refakatıyla geniş güvenlik önlemleri altında yapıldı.