Almanya'da kendiliğinden dev bir çukur oluştu

T24 - Almanya’nın Schmalkalden kasabasında birdenbire oluşan ve bir otomobili yutan yaklaşık 20 metre derinliğindeki çukur, mahalle sakinleri arasında korkuya neden oldu.





Bir evin garajı yakınında dün sabah saatlerinde büyük bir gürültüyle meydana gelen olayda, can kaybı ya da yaralanma yaşanmadı.

Olayın ardından çukurun civarındaki 6 evde yaşayan 25 kişi tahliye edildi.

Yetkililer ve uzmanlar 30 metre çapındaki çukurun neden oluştuğu konusunda henüz net bir açıklama yapamazken, kraterin, yerin altındaki kaya formasyonlarının kırılmasının ardından oluşmuş olabileceği ifade edildi.

Yetkililerin çukuru mıcırla doldurmayı planladığı belirtildi.

Geçtiğimiz haziran ayında Guatemala'nın başkenti Guatemala City'de toprak kayması sonucu dev bir krater oluşmuştu. Devasa krater üç katlı bir binayı yutarken, olayda şans eseri can kaybı yaşanmamıştı.



