Almanya'da kendi evinizdesiniz

Almanya'daki kültürel çeşitliliğe dikkat çeken özel pulların üzerinde, apartman zilinin üzerindeki isimler bulunuyor. Göçmenlerle Almanların birarada yaşamasını simgeleyen özel pul için hazırlanan tanıtım yazısında ise “Yılmaz, Peters veya Kaminski… Farklı isimlere sahip olsalar da ortak bir yanları var: Almanya'da kendi evlerindeler” ifadesi yer alıyor.

Maliye Bakanlığı tarafından çıkartılan pulun tanıtımı için Çarşamba günü Berlin'deki Başbakanlık Binası'nda bir tören düzenlendi. Törene, göçmen derneklerinin temsilcileri ile basın mensupları katıldı. Maliye Bakanı Wolfgang Schäuble bu pul ile verdikleri mesajı "Kanımca ülkemizde sahip olduğumuz kültürel çeşitliliğin son derece normal olduğunu görmemizin yanı sıra bunun bir zenginlik olduğunu kabul etmeliyiz" sözleriyle ifade etti.

Maliye Bakanlığı tarafından bastırılan 55 cent değerindeki pullar, 12 Temmuz'da satışa çıkacak.

Schäuble, ilk gün damgası taşıyan pulu Göç ve Uyumdan Sorumlu Devlet Bakanı Maria Böhmer'e sundu. Bakan Böhmer, yaptığı açıklamada, Alman vatandaşlığına geçenlerin sayısının artmasını da memnuniyet verici bir gelişme olduğunu, vatandaşlığına geçen göçmenlerin sayısı son bir yılda yüzde 5,2 artarak, 106 bin 900'e ulaştığı belirtti.

Ancak Alman vatandaşlığına ilişkin rakamlar muhalefetin eleştirilerine de neden oldu. Muhalefet Almanya'da vatandaşlığa geçiş hakkı elde eden göçmenlerin sadece yüzde 2,3'ünün Alman pasaportu aldığına dikkat çekerek, vatandaşlığa geçişin kolaylaştırılmasını istedi. (Deutsche Welle)