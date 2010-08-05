-ALMANYA'DA KAYIP TÜRK KIZI ARANIYOR BERLİN (A.A) - 05.08.2010 - Almanya'nın Kuzey Ren Vestfalya eyaletinin Langenfeld kentinde, kayıp olan Tuğba Yurtseven (16) adlı bir Türk kızı aranıyor. Langenfeld polisi, Tuğba'nın 2 Ağustos Pazartesi gününden beri kayıp olduğunu, yapılan arama ve soruşturmanın şu ana kadar başarısız kaldığını bildirdi. Tuğba'nın 1,64 metre boyunda, ince yapılı, esmer ve göğsüne kadar inen uzun saçları olduğu ifade edilen açıklamada, ruhi dengesizliği olduğu belirtilen Tuğba'nın son olarak mor renkli bir şapka ve kırmızı bir el çantası taşıdığı kaydedildi.