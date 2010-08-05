T24 LogoT24 Logo
Dünya

ALMANYA'DA KAYIP TÜRK KIZI ARANIYOR BERLİN (A.A)

05 Ağustos 2010 15:33

-ALMANYA'DA KAYIP TÜRK KIZI ARANIYOR BERLİN (A.A) - 05.08.2010 - Almanya'nın Kuzey Ren Vestfalya eyaletinin Langenfeld kentinde, kayıp olan Tuğba Yurtseven (16) adlı bir Türk kızı aranıyor. Langenfeld polisi, Tuğba'nın 2 Ağustos Pazartesi gününden beri kayıp olduğunu, yapılan arama ve soruşturmanın şu ana kadar başarısız kaldığını bildirdi. Tuğba'nın 1,64 metre boyunda, ince yapılı, esmer ve göğsüne kadar inen uzun saçları olduğu ifade edilen açıklamada, ruhi dengesizliği olduğu belirtilen Tuğba'nın son olarak mor renkli bir şapka ve kırmızı bir el çantası taşıdığı kaydedildi.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Gelecek Partisi kurucusu Turhan: Gençlerden özür diliyorum; bu tabloda kısmen...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

KONDA Genel Müdürü Ağırdır: Haberleri TV'lerden takip edenlerin sayısı düşüyor;...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Erdoğan’ın eski danışmanı: İstifaya zorlanan AK Partili belediye başkanlarının dosyalarının...

Polis Akademisi mezuniyet töreni cami külliyesinde...

Mansur Yavaş'tan 'rüşvet' açıklaması: Bunun arkasında iki kişi var...

Sözcü yazarı Çölaşan’dan Ertuğrul Özkök’e: Ruhsal durumu giderek kötüleşiyor, kafayı...

Ekrem İmamoğlu: Kanal İstanbul tarihi bir ihanet projesidir; bölgede arazi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24