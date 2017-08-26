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Dünya

Almanya'da kayıp Türk kadının erkek arkadaşı aranıyor

Hakan AYTAŞ/FRANKFURT, 26 Ağustos (DHA) - Almanya'nın Frankfurt kentinde yaşayan ve 20 Ağustos Pazar gününden beri haber alınamayan Güven Saray (47) adlı kadınla ilgili soruşturmayı cinayet bürosu devraldı

26 Ağustos 2017 14:46

Hakan AYTAŞ/FRANKFURT, 26 Ağustos (DHA) - Almanya\'nın Frankfurt kentinde yaşayan ve 20 Ağustos Pazar gününden beri haber alınamayan Güven Saray (47) adlı kadınla ilgili soruşturmayı cinayet bürosu devraldı. Frankfurt polisi, olayla ilgili olarak kadının erkek arkadaşı 51 yaşındaki Hayreddin Tandoğan\'ı aramaya başladı. Edinilen bilgiye göre, Güven Saray ve Hayreddin Tandoğan, ERB-EE 995 plakalı Opel marka otomobilde son olarak birlikte görüldüler. Ancak polisin ikiliyi bulmak için Rodgau bölgesinde yaptığı arama çalışmaları sonuçsuz kaldı. Şüpheli sıfatıyla aranan Hayreddin Tandoğan\'ın psikolojik rahatsızlıkları olduğu ve görenleri acilen polise haber vermeleri istendi. Hayreddin Tandoğan 175 cm. boyunda, kır-siyah saçlı ve hafif göbekli. Üzerinde polo tişört olduğu tahmin ediliyor. Kahverengi gözlü, 166 cm. boyunda ve saç rengi açık kahverengi olan Güven Saray normal bir fiziğe sahip. Kaybolduğu gün üzerinde ne tür bir kıyafet olduğu ise bilinmiyor.

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