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Dünya

Almanya'da kaybolan Türk kadından bir haftadır haber alınamıyor!

Gütersloh polisi, Serpil Altun'u görenlerin kendilerine haber vermelerini istedi

08 Haziran 2017 21:01

Almanya'nın Gütersloh kentinde yaşayan 40 yaşındaki Serpil Altun adlı Türk kadından bir haftadır haber alınamıyor.

Gütersloh polisinin verdiği bilgiye göre, Serpil Altun, tedavi gördüğü LWL Kliniği'nden 1 Haziran Perşembe günü, saat 22.10'da ayrıldı ve bir daha geri dönmedi.

Polisin açıklamasında, zeka düzeyi düşük olan Serpil Altun'un dışarıda tek başına yaşamını sürdürmesinin güç olduğu bildirildi. Polis, Türk kadının hala Gütersloh kentinde ve özellikle tren garı civarında olabileceğini tahmin ediyor. Serpil Altun, 1.75 cm. boyunda, 73 kilogram ağırlığında ve siyah uzun saçlı. Kaybolduğu gün üzerinde siyah pantolon ve pembe tişört bulunuyordu. Gütersloh polisi, Serpil Altun'u görenlerin kendilerine haber vermelerini istedi.

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