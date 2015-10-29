T24 LogoT24 Logo
Dünya

Almanya'da kaybolan Muhammet'ten acı haber

4 yaşındaki Muhammet'in cesedi konuyla ilişkili olarak gözaltına alınan bir şüphelinin bagajında bulundu

29 Ekim 2015 21:49

Almanya'nın Başkenti Berlin'de 1 Ekim'den bu yana kayıp olan 4 yaşındaki Muhammet ölü bulundu. Güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen polis, minik Muhammet'in, kimliği açıklanmayan bir kişinin elini tutarak bölgeden uzaklaştığını tespit etmiş ve aramalarını bu yönde yoğunlaştırmıştı. 


Bild gazetesinin bildirdiğine göre polis, Brandenburg kentinde bugün 32 yaşındaki bir şüpheliyi gözaltına aldı. Kısa bir süre sonra ise şüphelinin gösterdiği aracın bagajında minik Muhammet'in cesedine ulaşıldı.

Ahmet Yıldırım'ın DHA'da yer alan haberine göre, Şüphelinin ilk ifadesinde olay hakkında konuşmak istemediği ve avukat talep ettiği belirtiliyor. Polisin bildirdiğine göre, şüpheli kişiye yakın çevresinden verilen bilgiler ışığında ulaşıldı.

Polis açıklamasında, cesedin minik Muhammet'e ait olup olmadığı ve kesin ölüm nedeninin yapılacak otopsiden sonra duyurulacağı bildirildi. Henüz doğrulanmayan bilgilere göre, gözaltına alınan kişi, güvenlik kameralarında görülen kişi.

Minik Muhammet'in ailesinin iki yıl önce Bosna'dan geldiği ve sığınma talebinde bulunduğu öğrenildi.

ETİKETLER

muhammetcesetalmanyaberlin

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Demirtaş'ın Devran'ını Başak Demirtaş, Dilek İmamoğlu ve Selvi Kılıçdaroğlu birlikte...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

'FETÖ' soruşturması kapsamında gözaltına alınan sosyal güvenlik uzmanı Ali Tezel...

Deve krizi: Her şey Avustralya'ya 24 deve getirilmesiyle başladı...

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde 576 milyon liralık soruşturma...

Türkiye, makam araçlarında dünya rekortmeni: Erdoğan’ın uçak filosu Almanya ve...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24