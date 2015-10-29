Almanya'da kaybolan Muhammet'ten acı haber

Almanya'nın Başkenti Berlin'de 1 Ekim'den bu yana kayıp olan 4 yaşındaki Muhammet ölü bulundu. Güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen polis, minik Muhammet'in, kimliği açıklanmayan bir kişinin elini tutarak bölgeden uzaklaştığını tespit etmiş ve aramalarını bu yönde yoğunlaştırmıştı.



Bild gazetesinin bildirdiğine göre polis, Brandenburg kentinde bugün 32 yaşındaki bir şüpheliyi gözaltına aldı. Kısa bir süre sonra ise şüphelinin gösterdiği aracın bagajında minik Muhammet'in cesedine ulaşıldı.



Ahmet Yıldırım'ın DHA'da yer alan haberine göre, Şüphelinin ilk ifadesinde olay hakkında konuşmak istemediği ve avukat talep ettiği belirtiliyor. Polisin bildirdiğine göre, şüpheli kişiye yakın çevresinden verilen bilgiler ışığında ulaşıldı.

Polis açıklamasında, cesedin minik Muhammet'e ait olup olmadığı ve kesin ölüm nedeninin yapılacak otopsiden sonra duyurulacağı bildirildi. Henüz doğrulanmayan bilgilere göre, gözaltına alınan kişi, güvenlik kameralarında görülen kişi.

Minik Muhammet'in ailesinin iki yıl önce Bosna'dan geldiği ve sığınma talebinde bulunduğu öğrenildi.