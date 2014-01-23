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Dünya
Deutsche Welle

Almanya'da 'Kavgam' kavgası

Almanya'da Adolf Hitler'in propaganda kitabı 'Kavgam'ın yeniden basılmasıyla ilgili tartışmalar devam ediyor. Kitabın yeni baskısına önce onay veren Bavyera yönetiminin daha sonra kararını değiştirmesi polemiğe yol açtı.

23 Ocak 2014 19:51


Adolf Hitler'in propaganda kitabı 'Kavgam', ilk basımından yaklaşık 90 yıl sonra Bavyera Eyaleti'nde hararetli bir tartışmaya neden oldu.

Uluslararası basında yer alabilecek olumsuz haberlerden çekinen Bavyera Eyaleti yönetimi, kitabın gözden geçirilmiş ve genişletilmiş yeni baskısına destek vermeyeceğini duyurdu. Eyalet Eğitim Bakanı Ludwig Spaenle, kitabın yeni baskısına verilecek desteğin eyalet yönetimine zarar verebileceğini kaydetti.

Öte yandan Spaenle, eyalet yönetimi projeden desteğini çekmiş olsa da Münih Modern Tarih Enstitüsü'nün 'Kavgam'ın yeni baskını çıkaracağını ifade etti.

Muhalefet partilerinin verdiği bilgilere göre Bavyera Eyaleti şimdiye kadar söz konusu projeye yarım milyon euroluk maddi destek sağladı. Münih Modern Tarih Enstitüsü'nün büyük ihtimalle bu meblağı geri ödemesinin gerekmeyeceği tahmin ediliyor.

İlk baskısı 1925'te çıkan kitabın Almanya'da 1945 yılından bu yana yeni baskısı yapılmıyordu.

Hitler'in 'Kavgam' adlı kitabının telif hakları Bavyera Eyaleti'nin elinde bulunuyor. Bavyera Eyaleti şimdiye kadar kitabın Almanca yeni baskısına izin vermiyordu. Ancak kitabın telif hakkı süresi 2015 yılında doluyor. Bu tarihten sonra teoride isteyen her yayınevi kitabın yeni baskısını çıkarabilecek.

Bu durumda da yayınevine halkı kışkırtma suçundan dava açılması riski de söz konusu olacak.

 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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