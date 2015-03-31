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Dünya
Deutsche Welle

Almanya'da kasırga alarmı

Hızı saatte 150 kilometreyi bulan şiddetli fırtına Niklas bir kasırgaya dönüştü. Kasırga, Almanya'nın birçok bölgesinde hayatı felç etti.

31 Mart 2015 18:24


Alman Meteoroloji Dairesi'nin (DWD) "Niklas" adını verdiği fırtına, son yılların en şiddetli fırtınası olarak görülüyor. Kasırgaya dönüşen Niklas’ın Almanya’nın diğer bölgelerini de etkisi altına alması bekleniyor.

Alman Meteoroloji Dairesi, özellikle Alpler ve Almanya’nın kuzeyindeki Harz havzası olmak üzere Almanya'nın birçok bölgesindeki kötü hava koşullarına karşı uyardı. Yetkililer, Allgäu ve Kara Ormanlar Bölgeleri’nde de sağanak yağış nedeniyle sel baskınları ve toprak kaymaları meydana gelebileceğini bildirdi.

Kuzey Ren Vestfalya eyaletinde sabah saat 11.00’den itibaren yerel tren seferleri tamamen iptal edilirken, uzun mesafe seferleri de bu durumdan etkilendi. Binlerce yolcu Paskalya öncesi Düsseldorf, Bielefeld, Dortmund ve Köln ana tren garlarında mahsur kaldı.

Frankfurt Havalimanında da uçak seferleri aksadı, birçok uçuşlarda rötar meydana geldi.

Meteorologlar kasırganın ağaçları kökünden sökebileceği ve çatı kiremitlerini uçurabileceği gerekçesi ile tüm vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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