Almanya'da kara para aklamada rekor

Kara Para Aklama ve Terörizm Finansmanı ile Mücadele Dairesi’ne kara para aklama yasası uyarınca Almanya'da geçen yıl yapılan ihbar sayısı 12 bin 868’le rekor düzeye çıktı. Federal Emniyet Teşkilatı Başkanı Jörg Ziercke’nin yaptığı açıklamaya göre ihbarların yüzde 44’ü, suç unsuru şüphesini güçlendirici nitelik taşıyor.

Açıklanan rakamlar, 2010 yılına oranla yüzde 17’lik artışa ve kara para aklama yasasının yürürlüğe girdiği 1993 yılından bu yana kaydedilen en yüksek rakama işaret ediyor.

Özellikle özel banka hesabını kara para aklama işlemleri için kullandırma, elektronik ödeme yöntemleri, elektrik, doğalgaz ticareti ve büyük cep telefonu ithalatında katma değer vergisi dolandırıcılığının artış eğilimi gösterdiği kaydedildi.

2011 yılında bu tür faaliyetler nedeniyle Maliye'nin 50 milyon Euro zarara uğradığı bildirildi.

Açıklanan rakamlar, 2010 yılına oranla yüzde 17’lik artışa ve kara para aklama yasasının yürürlüğe girdiği 1993 yılından bu yana kaydedilen en yüksek rakama işaret ediyor.

Özellikle özel banka hesabını kara para aklama işlemleri için kullandırma, elektronik ödeme yöntemleri, elektrik, doğalgaz ticareti ve büyük cep telefonu ithalatında katma değer vergisi dolandırıcılığının artış eğilimi gösterdiği kaydedildi.

2011 yılında bu tür faaliyetler nedeniyle Maliye'nin 50 milyon Euro zarara uğradığı bildirildi. (Deutsche Welle Türkçe)