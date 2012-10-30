T24 LogoT24 Logo
Dünya

Almanya'da kara para aklamada rekor

Almanya'da kara para aklama şüphesi taşıyan vaka sayısı büyük artışla rekor seviyeye ulaştı. Kara para aklama yasası 1993 yılında yürürlüğe girmişti

30 Ekim 2012 11:19

Kara Para Aklama ve Terörizm Finansmanı ile Mücadele Dairesi’ne kara para aklama yasası uyarınca Almanya'da geçen yıl yapılan ihbar sayısı 12 bin 868’le rekor düzeye çıktı. Federal Emniyet Teşkilatı Başkanı Jörg Ziercke’nin yaptığı açıklamaya göre ihbarların yüzde 44’ü, suç unsuru şüphesini güçlendirici nitelik taşıyor.

Açıklanan rakamlar, 2010 yılına oranla yüzde 17’lik artışa ve kara para aklama yasasının yürürlüğe girdiği 1993 yılından bu yana kaydedilen en yüksek rakama işaret ediyor.

Özellikle özel banka hesabını kara para aklama işlemleri için kullandırma, elektronik ödeme yöntemleri, elektrik, doğalgaz ticareti ve büyük cep telefonu ithalatında katma değer vergisi dolandırıcılığının artış eğilimi gösterdiği kaydedildi.

2011 yılında bu tür faaliyetler nedeniyle Maliye'nin 50 milyon Euro zarara uğradığı bildirildi.

Açıklanan rakamlar, 2010 yılına oranla yüzde 17’lik artışa ve kara para aklama yasasının yürürlüğe girdiği 1993 yılından bu yana kaydedilen en yüksek rakama işaret ediyor.

Özellikle özel banka hesabını kara para aklama işlemleri için kullandırma, elektronik ödeme yöntemleri, elektrik, doğalgaz ticareti ve büyük cep telefonu ithalatında katma değer vergisi dolandırıcılığının artış eğilimi gösterdiği kaydedildi.

2011 yılında bu tür faaliyetler nedeniyle Maliye'nin 50 milyon Euro zarara uğradığı bildirildi. (Deutsche Welle Türkçe)

ETİKETLER

almanyakara paraözel bankahesapithlatdoğal gaz

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Doğum günü kutlarken birbirine sarılan öğretmenlere ceza...

Bağ-Kur ve Genel Sağlık Sigortası borcu olanlar bugünden itibaren sağlık...

ORC Araştırma Merkezi'nden Cumhurbaşkanlığı seçim anketi...

Libya'ya Türk askeri gönderilmesine yönelik tezkere kabul edildi: 184 ret...

Polimetre Araştırma: İlk demokratik seçimin ardından AKP'nin varlığı fiilen sona...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24