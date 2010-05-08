Almanya'da kar şaşkınlığı!

T24- Almanya'nın Baden-Württemberg eyaletindeki Feldberg bölgesinde mayıs ayında yağan kar şaşkınlık yarattı. Bölgeyi kar altında bırakan “Kara Ormanlar" bölgesinde yağan karın kalınlığı 5 santimetreyi buldu.



Hava sıcaklığının 1 derece dolayında bulunduğu bölgede yolları açık tutabilmek için ekipler aralıksız çalışırken, her yer bembeyaz örtü ile kaplandı.



Dağlık bölgeye gitmek isteyen sürücüler yoldaki buzlanma nedeniyle zaman zaman zor durumda kalırken, mayıs ayında düşen kar büyük şaşkınlık yarattı.



Bölgedeki 1493 metre yüksekliğindeki dağlık bölgede kar yağışı ile şaşıran ziyaretçiler kartopu oynayarak bol hatıra fotoğrafı çektirdi.



Meteoroloji yetkilileri önümüzdeki hafta hava sıcaklığında önemli artış beklendiğini açıkladı.