Almanya'da kanlı saldırı: 2 ölü

Almanya'nın Bavyera eyaletinde Landshut Eyalet Mahkemesi'nde silahla ateş eden bir kişi bir kadını öldürdükten sonra kendini vurdu.



Landshut Eyalet Mahkemesi'nde peşpeşe ateş eden bir kişi panik yaşanmasına neden oldu.

Olay nedeniyle mahkeme binası boşaltılırken, açılan ateş sonucu yaralananlar oldu.



Bir polis sözcüsü, 60 yaşındaki silahlı kişinin daha önce bir kadını ateş ederek öldürdüğünü belirtti.



Silahlı kişinin miras tartışmasıyla ilgili bir davaya katıldığı, duruşmaya verilen arada dışarı çıkarak koridorda bir kadını silahıyla ateş ederek öldürdüğü, ardından bir odaya girerek kendisini vurduğu ifade edildi.



Olay sırasında, biri kadın iki kişi de yaralanırken, olayın nedeni hakkında henüz bir açıklamada bulunulmadı.



