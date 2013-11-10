Almanya'da, kamuda başörtüsü yasağı kalkıyor

Mettmann bölgesindeki Müslüman bir kadının kamu kurumunda başörtülü olarak çalışmasına karşı çıkan Mettmann Şehir İdaresi, konuyu mahkemeye taşıdı. Davaya bakan Düsseldorf İdare Mahkemesi, idari hizmetlerindeki memur istihdamında başörtüsünün herhangi bir engel teşkil etmediğine hükmetti.

İslam Toplumu Millî Görüş (IGMG) Genel Sekreteri Oğuz Üçüncü, başörtüsü yasağına karşı alınan kararı memnuniyetle karşıladıklarını belirterek, şöyle devam etti:

"Karar sadece Müslüman kadınların iş hayatı alanında eşit haklara kavuştuklarına ilişkin önemli bir işaret olduğu şeklinde algılanmamalıdır. Karar aynı zamanda bazı eyaletlerde devletin başörtüsü yasağını yürürlüğe sokarak başlatmış olduğu akılalmaz durumu gözler önüne sermektedir. Muslüman kadınlara karşı uygulanan başörtüsü yasağı çoktan beri sadece öğretmenleri etkilemekle kalmamıştır. Söz konusu yasak, diğer meslek gruplarında ve özellikle özel sektörde de ciddi hasarlara yol açmıştır. Devletin Muslüman kadınlara karşı uyguladığı ayrımcılık artık bitmelidir."

Söz konusu kararın ardından başörtüsü yasağının siyasi ortamda tekrar ele alınması gerektiğini vurgulayan Üçüncü, araştırmaların Müslüman kadınların iş hayatına iştirak etmelerinin kanunlarla engellendiğini gösterdiğini savundu.

Oğuz Üçüncü, bundan sonra hükümete ve muhalefete düşen görevin Kuzey Ren-Vestfalya'da Müslüman kadınların toplum hayatına katılmalarını sağlamak olduğunu sözlerine ekledi.