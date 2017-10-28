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Dünya
Deutsche Welle

Almanya'da kadınların yüzde 43'ü cinsel taciz mağduru

Almanya’da yapılan yeni bir kamuoyu yoklamasına göre hayatında en az bir kez cinsel tacize uğramış kadınların oranı yüzde 43.

28 Ekim 2017 18:27

Hollywood yapımcısı Harvey Weinstein'ın kadın oyunculara yönelik cinsel saldırılarının kamuoyuna yansıması sonrası tüm dünyada kadınlar #MeToo etiketi altında cinsel taciz deneyimlerini paylaşıyor.

Almanya'da yapılan yeni bir anket ülkedeki cinsel taciz vakalarının boyutunu gözler önüne serdi. Instituts YouGov tarafından yapılan ankete katılan kadınların yüzde 43'ü en az bir kez cinsel tacize uğradıklarını söyledi. Erkeklerinse yüzde 12'si cinsel tacize uğradığını ifade etti. Ekim ayı sonunda yapılan ankette yer alan soruları 2 bin 56 kişi yanıtladı.

Alman haber ajansı dpa'nın yaptırdığı ankete göre Almanya'da her altı erkekten biri en az bir kez bir kadını taciz etti. Erkeklerin yüzde 18'i karşı tarafın davranışlarını "ölçüsüz ya da cinsel açıdan saldırı olarak değerlendirebileceğini” bildiklerini kabul etti. Kadınlarınsa sadece yüzde altısı bir erkeğe cinsel tacizde bulunduğunu söyledi. Sonuçlara göre cinsel tacizlerin yüzde 14'ü kamusal alanda, yüzde 13'ü özel alanda, yüzde 10'u ise işyerinde yapılıyor.

YouGov'un ekim ayı ortasında 2 bin 388 kişi arasında yaptığı anket de benzer sonuçlar ortaya koymuştu. Taciz vakalarında yüzde 28 ile fiziksel temas ve yüzde 24 ile imalı sözler, en yaygın cinsel taciz biçimleri olarak kaydedildi.

AFP,DPA/EC,BW

©Deutsche Welle Türkçe

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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