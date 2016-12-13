T24 LogoT24 Logo
Dünya

Almanya'da kadına tekme olayında gözaltına alınan kişi serbest!

Polis sorgunun ardından, tekmeyi atan isme ulaşmayı hedefliyordu

13 Aralık 2016 17:32

Almanya'da bir metro istasyonunda 26 yaşında bir kadını tekmeleyen saldırganla hareket eden kişilerden biri gözaltına alındı. Gözaltına alınan kişi ifade verdikten sonra serbest bırakıldı.

26 Ekim'de Hermann Caddesi metro istasyonunda, 26 yaşındaki bir kadını sırtından tekmeleyerek merdivenlerden aşağıya atan saldırganla hareket eden kişilerden biri Berlin polisi tarafından yakalandı.

Alman basını, gözaltına alınan kişinin savcılık tarafından sorgulandığını yazdı. Polis sorgunun ardından, tekmeyi atan isme ulaşmayı hedefliyordu. Öte yandan, gözaltına alınan kişinin Doğu Avrupa kökenli olduğu belirtiliyordu. Polis gözaltına aldığı kişinin ifadesini aldıktan sonra serbest bıraktı.

Ekim ayının sonunda gerçekleşen olayla ilgili Alman polisi soruşturma başlatmış, ancak faile ulaşamayınca geçtiğimiz hafta olayın görüntülerini yayınlayarak kamuoyundan yardım istemişti.

ETİKETLER

Almanyametro istasyonuserbest

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Cem Yılmaz T24'te: Türkiye’de kutuplaşma olduğunu düşünmüyorum...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kılıçdaroğlu'nun sözlerine "Alçak, geri zekalı" diyen Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Küçükyılmaz, hakaret...

MİT’in ‘FETÖ’ tespitinin ardından emeklilik başvurusunda bulunan Metin İyidil görevde...

Orhan Pamuk’un kamerasından İstanbul; Nobel ödüllü yazarın yeni kitabının...

Sarı Saltuk Köprüsü'nde güvenlik kamerasına yansıyan kişinin Gülistan Doku olduğu...

İnce: Şimdi böyle bir karikatür çizen, Silivri'nin soğuğunu iliklerine kadar...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24