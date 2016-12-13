Almanya'da kadına tekme olayında gözaltına alınan kişi serbest!

Almanya'da bir metro istasyonunda 26 yaşında bir kadını tekmeleyen saldırganla hareket eden kişilerden biri gözaltına alındı. Gözaltına alınan kişi ifade verdikten sonra serbest bırakıldı.

26 Ekim'de Hermann Caddesi metro istasyonunda, 26 yaşındaki bir kadını sırtından tekmeleyerek merdivenlerden aşağıya atan saldırganla hareket eden kişilerden biri Berlin polisi tarafından yakalandı.

Alman basını, gözaltına alınan kişinin savcılık tarafından sorgulandığını yazdı. Polis sorgunun ardından, tekmeyi atan isme ulaşmayı hedefliyordu. Öte yandan, gözaltına alınan kişinin Doğu Avrupa kökenli olduğu belirtiliyordu. Polis gözaltına aldığı kişinin ifadesini aldıktan sonra serbest bıraktı.

Ekim ayının sonunda gerçekleşen olayla ilgili Alman polisi soruşturma başlatmış, ancak faile ulaşamayınca geçtiğimiz hafta olayın görüntülerini yayınlayarak kamuoyundan yardım istemişti.