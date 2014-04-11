Almanya'da kaçak çalışmaya para yok



Federal Yargıtay (BGH), Schleswig Holstein eyaletinin Büdelsdorf kentinde faaliyet gösteren bir elektrik tesisatı şirketinin başvurusunu ele aldı. Şirket, 4 ayrı binada yapacağı işin karşılığında toplam 18 bin 800 euro ödeme için anlaşmış, ödemenin 5 bin euroluk kısmının faturasız, bir başka ifadeyle kayıt dışı yapılması kararlaştırılmıştı. İşini zamanında ve istenen kapsamda bitiren şirket, ödeme eksik yapılınca mahkemeya başvurmuştu.

Dosyayı değerlendiren Federal Yargıtay hakimi Rolf Kniffka, "kaçak çalışmanın bir mali suç olduğunu" vurguladı. "Kaçak çalışmayla yasaları ihlâl eden bir kişi, emeğinin karşılığını elde edebilmek için yasalara güvenemez" ifadesine yer verilen kararda, Hakim, "kaçak çalışma karşılığı talep edilen 5 bin euronun ödenmesine gerek olmadığına" denildi.

AFP Ajansı'nın haberine göre, Almanya'daki kayıtdışı ekonominin boyutları 338,5 milyar euroyu buluyor. Olumlu konjonktürel gelişmelerden ötürü sözkonusu rakamda bu yıl 2 milyar euro dolayında gerileme bekleniyor.