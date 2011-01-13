-ALMANYA'DA İŞVEREN SÜTYEN UYARISI YAPABİLECEK BERLİN (A.A) - 13.01.2011 - Alman Federal Yargıtayı (Bundesgerichtshof), işverenin, kadın çalışanlarına sütyen, büstiyer ve fanila gibi iç çamaşırı giyme konusunda mecburiyet getirebileceğine karar verdi. Express gazetesi, Köln/Bonn havaalanındaki bir güvenlik şirketi tarafından çalışanlara iç çamaşır giyilmesi, tırnakların ve saçların boyanması gibi bazı konularda yönetmelik getirildiğini ve işçi temsilcilerinin buna karşı mahkemede dava açtığını yazdı. Karlsruhe kentindeki Federal Yargıtay, iş elbiselerinin hızlı bir şekilde yıprandığı gerekçesi ile işverenlerin, kadın çalışanlarının iç çamaşır giymesini ve bu iç çamaşırlarının dikkati çekmemesi için beyaz ya da ten renginde olmasını da isteyebileceğine karar verdi. Mahkeme, işverenlerin, kadın çalışanların tırnaklarını, erkeklerin de saçlarını boyamasına ya da peruk takmasına ise kişisel özgürlükleri kısıtlayacağı gerekçesi ile karışamayacağı yönünde karar aldı. Gazetenin haberinde, Federal Yargıtayın bu kararının, Almanya'daki iş dünyasında geniş çaplı değişikliklere neden olabileceği kaydedildi.