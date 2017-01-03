Almanya’da istihdam rekoru kırıldı

Almanya'da geçen yıl çalışan kişilerin sayısı yeni bir rekora ulaştı. Federal İstatistik Dairesi tarafından yapılan açıklamada 2016'da ortalama 43 milyon 400 bin kişinin istihdam edildiğini açıkladı. Çalışanların sayısı iki Almanya'nın birleşmesinden bu yana en yüksek seviyesine ulaştı.

Son on yıldır iş sahibi olanların sayısı aralıksız olarak artış kaydediyor.

Resmi verilere göre 2015 yılına oranla geçen yıl işsizlerin oranı yüzde 4,3'ten yüzde 4'e geriledi.

En fazla istihdamın hizmet sektöründe gerçekleştiği belirtildi. Endüstri ve inşaat sektörü de çalışanların arttığı alanlar olarak kaydedilirken, tarım ve ormancılık, balıkçılık sektöründe istihdam kaybı yaşandı.

Almanya'da konjonktürün istikrarlı seyretmesinin istihdam piyasasını olumlu etkilediği belirtildi. Verilere göre Avrupa Birliği'nde Almanya, Çek Cumhuriyeti'nden sonra en düşük işsizliğe sahip ikinci ülke konumunda.

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AFP/dpa/DW/DK/HS