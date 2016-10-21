Almanya'da istihbarat reformu

Amerikan ve Alman istihbarat teşkilatları arasındaki yasal olmayan işbirliğinin yol açtığı skandal nedeniyle Alman iç ve dış istihbarat kurumlarının daha sıkı denetlenmesine karar verildi. Koalisyon ortaklarının oylarıyla kabul edilmesine kesin gözüyle bakılan yeni istihbarat yasası, gizli servislerin izleme ve dinleme yetkisini daha da arttıracağı gerekçesiyle muhalefet partileri ve şahsa özel bilgilerin korunmasını amaçlayan kuruluşlarca eleştiriliyor.

Alman dış istihbarat servisinin (BND) kontrolden çıkarak başına buyruk faaliyet gösterdiği suçlamalarına karşı iki hakim ve bir de savcıdan oluşan bağımsız denetleme kurulu oluşturulacak. Kurul dış istihbaratın faaliyetleri hakkında başbakanlık tarafından haberdar edilecek. Avrupa Birliği kurumları ile üye devletlerde yapılacak casusluk faaliyetlerine bağımsız kontrol merciinin onay vermesi gerekecek. Bağımsız denetleyiciler dış istihbaratın arama kodlarını kontrol edebilecek. BND'nin dost ülkelerle ilgili araştırmalarında kısmen caiz olmayan kodlar kullanması eleştirilere yol açmıştı.

Keyfi dinlemeler sona eriyor

Almanya'nın iç ve dış güvenliğini tehlikeye sokabilecek ya da hükümetin harekat kabiliyetini kısıtlayabilecek gelişmeler vaki olduğunda dış istihbarat Avrupa Birliği kurumlarıyla üye ülkeleri denetleyebilecek. Uluslararası telekomünikasyon şebekelerindeki casusluk faaliyetleri BND başkanının başvurusu üzerine Başbakanlık müsteşarı tarafından karara bağlanacak. Şimdiye kadar gözlem ve dinleme faaliyetlerine BND'nin alt kademeleri tarafından izin verilebiliyordu.

Yeni istihbarat yasasına göre, Alman şirketlerine rekabet avantajı sağlama amacıyla sanayi casusluğu yapılamayacak ancak ekonomi politikaları açısından önemli gelişmelerin aydınlatılması mümkün olacak.

Alman dış istihbarat servisi yabancı istihbarat kurumlarıyla şartlı işbirliği yapabilecek. İşbirliği, terör ile mücadele, Alman ordusunun yurtdışı görevlerinin desteklenmesi ve yurtdışındaki Alman vatandaşlarının can güvenliğini ilgilendiren konularla sınırlı olacak.

Gizlilik perdesi aralanıyor

Gizli toplanan meclis kontrol komisyonu derinlemesine inceleme yapacak zaman bulamadığı için gizli servisleri kontrol yasası komisyon tarafından görevlendirilecek daimi yetkilinin servisi sürekli denetleyip kontrol mercileri arasındaki işbirliğini koordine etmesini öngörüyor.

Kusur ve uygunsuzlukları ifşa eden gizli servis mensuplarını cezai takibattan koruyan uygulamalar iyileştirilecek. Bağımsız kontrol kurulunun BND başkanından bilgi aldığı ve şimdiye kadar gizlilik perdesi arkasında yapılan toplantılar bundan böyle kamuoyuna açık yapılacak. Siyasi partilerin meclis grup başkanlarından gelecek talebe göre meclis kontrol komisyonu üyeleri gizli görüşmeler hakkında bilgi verebilecekler. Şimdiye kadar komisyon üyelerinin çalışmalar hakkında konuşması yasaktı.

© Deutsche Welle Türkçe

DW, dpa/AG, BÖ