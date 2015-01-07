Almanya'da işsizlik rekor düşük seviyede

İş Kurumu Başkanı Frank-Jürgen Weise, aralık ayı işsizlik oranının mevsime bağlı

faktörler nedeniyle artmış olduğuna dikkat çekti. Bu ay inşaatlarda ve zirai işletmelerde

çalışmalara büyük ölçüde ara verildiğini hatırlatan Weise, mevsimsel etkilerden

arındırılmış işsiz sayısının ise Aralık'ta 27 bin kişi azalarak 2 milyon 841

milyon kişi

olduğunu kaydetti.

İşsizlikte 2014 yılı ortalaması ise 2 milyon 898 bin oldu. İşsiz sayısı 2013'e kıyasla

52

bin kişi azalırken, oran

olarak yüzde 0,2'lik gerilemeyle yüzde 6,7'ye ulaşıldı.

2014 yılının Kasım ayı itibariyle çalışan sayısı 43 milyon 10 bin oldu. Bunlardan

sigorta zorunluluğu olan istihdam yerinin sayısı ise 30 milyon 70 bindi.

Böylece bir

önceki yıla kıyasla 524 bin kişi daha düzenli bir işyerine kavuşmuş oldu.