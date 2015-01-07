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Ekonomi
Deutsche Welle

Almanya'da işsizlik rekor düşük seviyede

Almanya'daki işsizlerin sayısı geçen yılın aynı dönemine kıyasla 110 binlik gerilemeyle 2 milyon 764 bini buldu. Aralık ayı işsizlik oranı, Doğu ve Batı Almanya'nın birleşmesinden bu yana en düşük seviyeyi gördü.

07 Ocak 2015 15:00

İş Kurumu Başkanı Frank-Jürgen Weise, aralık ayı işsizlik oranının mevsime bağlı
faktörler nedeniyle artmış olduğuna dikkat çekti. Bu ay inşaatlarda ve zirai işletmelerde
çalışmalara büyük ölçüde ara verildiğini hatırlatan Weise, mevsimsel etkilerden
arındırılmış işsiz sayısının ise Aralık'ta 27 bin kişi azalarak 2 milyon 841
milyon kişi
olduğunu kaydetti.

İşsizlikte 2014 yılı ortalaması ise 2 milyon 898 bin oldu. İşsiz sayısı 2013'e kıyasla
52
bin kişi azalırken, oran
olarak yüzde 0,2'lik gerilemeyle yüzde 6,7'ye ulaşıldı.    

2014 yılının Kasım ayı itibariyle çalışan sayısı 43 milyon 10 bin oldu. Bunlardan
sigorta zorunluluğu olan istihdam yerinin sayısı ise 30 milyon 70 bindi.
Böylece bir
önceki yıla kıyasla 524 bin kişi daha düzenli bir işyerine kavuşmuş oldu.  

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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AlmanyaDoğuBatı AlmanyaKurumu Başkanı Frank-Jürgen WeiseWeiseAralıkKasımDeutsche Welle Türkçe DW/dpa/NH/BÖ

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