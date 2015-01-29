Almanya'da işsiz sayısı 3 milyonun üzerinde



İş Kurumu'nun açıklamasına göre ocak ayında işsiz sayısı aralık ayına kıyasla 268 bin artarak 3 milyon 32 bine ulaştı. İşsiz sayısı geçen yılın aynı dönemine oranla 104 bin azaldı. İşsizlik oranı yüzde 0,6 artarak yüzde 7'ye tırmandı.

İş Kurumu Başkanı Frank-Jürgen Weise, işsiz sayısındaki artışı mevsimsel etkilere bağladı. Uzmanlar kış aylarında inşaatlarda ve zirai işletmelerde çalışmalara büyük ölçüde ara verildiğine dikkat çekiyor.

İş Kurumu bu ay başında 2014 yılı rakamlarını açıklamış, işsiz sayısının 2013'e kıyasla 52 bin kişi azaldığını, oran olarak yüzde 0,2'lik gerilemeyle yüzde 6,7'ye ulaşıldığını açıklamıştı.