Almanya'da işlenen suçların sayısı azaldı

Almanya'da geçen yıl işlenen suç sayısının son 25 yılın en düşük seviyesinde olduğu tespit edildi. Almanya İçişleri Bakanı Horst Seehofer tarafından bugün Berlin'de açıklanan istatistiklere göre, 2017'de işlenen toplam suçların sayısı yüzde 9,6 azalarak, 5 milyon 760 bin olarak kaydedildi. Seehofer, bunun 1992 yılından beri kaydedilen en düşük sayı olduğuna dikkati çekti.

"Almanya'nın daha güvenli hale geldiğini" belirten İçişleri Bakanı Seehofer, ancak bunun tehlikenin geçtiği anlamına gelmeyeceğini vurguladı. Seehofer, federal ve eyaletler düzeyinde ilgili kurumlarda yapılacak daha çok iş olduğunu ifade etti.

Hırsızlık azaldı, ticari suçlar arttı

2017 yılı suç istatistiklerine göre Almanya'da işlenen suçların yüzde 36,3'ünü hırsızlık olayları oluşturuyor. Ancak 2017 yılında hırsızlık olayları yüzde 11,8 oranında azaldığı ve geçen yıl 2 milyon civarında vaka kaydedildiği belirtildi. İstatistiklere göre, 2017'de evlerde yapılan hırsızlık yüzde 23, yankesicilik vakalarında ise yüzde 22,7 oranında düştü.

Şiddet suçlarında da, yüzde 2,4 oranında düşüş olduğu tespit edildi.

Buna karşılık, bazı suçlarda ise artış olduğu belirlendi. Ticari suçların sayısı yüzde 28,7 artarak, 74 bine ulaştı.

Silah yasasını ihlal etmekten kaynaklanan suçlarda yüzde 10,3 artış kaydedilerek, bu suçların sayısının 38 bin olduğu belirlendi. Bunun yanı sıra narkotik suçlar da yüzde 9,2 artarak, 330 bin 580 vaka kayıtlara geçti.

PKK bağlantılı suçlarda düşüş

İstatistiklere göre, Almanya'da işlenen siyasi suçların sayısında da 2012 yılından beri ilk kez düşüş kaydedilerek, yaklaşık 39 bin 500 olarak kaydedildi. Bu suçların yarısından fazlasının aşırı sağcılar tarafından işlenmiş suçlar olduğu belirtildi.

İçişleri Bakanlığı'nın açıklamasına göre, PKK, Kürtler ve Türkiye çerçevesinde işlenen siyasi suçların oranı ise 2016 yılına göre yüzde 32 azalarak, 1028 olarak kaydedildi. 2016 yılında bu suçların sayısı 1518 olarak kaydedilmişti. Bu çerçevede işlenen bazı suçların siyasi nitelikli sayılmaması nedeniyle oranın düştüğüne işaret edildi.

Yabancılar arasında en çok suç işleyenler Türkiye'den

Almanya sınırlarını izinsiz geçmek, Almanya'da izinsiz ikamet etmek gibi yabancılar yasasını ihlal eden suçların sayısında da 2017 düşüş kaydedildi. İstatistiklere göre, bu suçların oranı yüzde 63 düşerek, yaklaşık 180 bin olarak kaydedildi.

Yabancılar yasasını ihlal dışında suç işleyenlerin toplam sayısı yaklaşık 2 milyon olarak belirlendi. Bunların 600 binini ise yabancılar oluşturuyor.

İstatistiklere göre en çok suç işleyenler Türkiye'den gelenler. Suç işleyen Türkiye kökenlilerin sayısı 67 bin 200 olarak kaydedildi. Bunu Romanya ve Polonya'dan gelenler izliyor.

Aydınlatılan vaka sayısı arttı

2017 suç istatistiklerine göre, işlenen suçların yüzde 55,7'sinin aydınlatıldığı, bunun 2005 yılından beri kaydedilen en yüksek oran olduğu belirlendi.

DW,dpa/JD,ÖA,BÜ

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