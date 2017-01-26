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BBC Türkçe

Almanya’da IŞİD'in emriyle polise saldıran kız çocuğuna 6 yıl hapis

16 yaşındaki bir kız çocuğu, 15 yaşındayken, Irak Şam İslam Devleti örgütünün emriyle Hannover'de bir polise bıçakla saldırdığı için 6 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Polis memuru boynundan yaralanmıştı.

26 Ocak 2017 21:47

Almanya'da, 16 yaşındaki bir kız çocuğu, 15 yaşındayken, Irak Şam İslam Devleti (IŞİD) örgütünün emriyle Hannover'de bir polise bıçakla saldırdığı için 6 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Bu, ülkede bir IŞİD sempatizanının gerçekleştirdiği ilk saldırı olarak tanımlanıyor.

Safia S., geçen yıl bıçakla saldırdığı polis memurunu boynundan yaralamıştı.

Soruşturmanın savcıları, saldırının IŞİD'in emri ve yönlendirmesiyle yapıldığını belirtti.

Safia S. ise 'cinayete teşebbüs ve bir terör örgütüne yardım' suçlarından mahkûm oldu.

Fas kökenli bir Alman vatandaşı olan kız çocuğu ayrıca, yaralamadan da suçlu bulundu.

20 yaşındaki Mohamad Hasan K. adlı bir adamsa, saldırıdan önceden haberi olduğu halde bunu yetkililere bildirmemekten suçlu bulundu ve iki buçuk yıl hapse mahkûm edildi.

Safia S., geçen yıl Suriye'de IŞİD'e katılmak üzere havayoluyla İstanbul'a gitmiş ancak annesi onun geri getirmişti.

Almanya'ya döndükten sonra IŞİD'le internet üzerinden iletişimini sürdüren kız çocuğu, 26 Şubat'ta 34 yaşındaki bir polis memuruna saldırmıştı.

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