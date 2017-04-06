Almanya'da IŞİD'e destekten hapis cezası

IŞİD örgütüne 'tercümanlık ve editörlük" yaparak destek vermekle suçlanan 19 yaşındaki Alman vatandaşı, Düsseldorf Eyalet Yüksek Mahkemesi'nde üç yıl üç ay hapis cezasına çarptırıldı. Aynı mahkemede dört erkek ve bir kadın da Suriye'deki radikal örgütleri destekledikleri gerekçesiyle farklı hapis cezaları aldı.

Düsseldorf Eyalet Yüksek Mahkemesi IŞİD'e destek verdiğine hükmettiği 19 yaşındaki sanığı üç yıl üç ay hapis cezasına çarptırdı. Mahkeme yargıçları, 2014 ve 2015 yıllarında 17 yaşında olan gencin yedi ay boyunca Suriye'deki IŞİD saflarına katılmış olduğunu saptadı. Önce IŞİD kamplarında eğitim gören Alman genci daha sonra savaş bölgesine artçı birliklerde, daha sonra ise nöbetçi milis olarak görev yaptı.

Düsseldorf'ta görülen davada 19 yaşındaki IŞİD tercümanı ve editörü olduğu iddia edilen zanlı internet üzerinden Avusturya'daki IŞİD teröristi Muhammed Mahmud ile temas içinde bulunduğunu itiraf etti. Zanlının IŞİD'in propaganda faaliyetleri için Almanca ve İngilizce'ye çevirdiği 9 adet metin ya da hataları gözden geçirdiği metinlerin tümü ya da bir kısmı IŞİD'in internetteki propaganda programı "Dabiq”de yayınlanmıştı.

Alman genci 14 Temmuz 2016'da gözaltına alınmıştı ve o tarihten bu yana da tutuklu bulunuyordu.

Düsseldorf Yüksek Mahkemesi’nde ayrıca Suriye’deki radikal dinci örgütleri destekledikleri gerekçesiyle dört erkek ve bir kadın 8 ay ile 6 yıldan fazla hapis cezasına çarptırıldılar.

Yargıçlar, yaşları 34 ile 60 arasında değişen, dört Alman vatandaşı ve bir Pakistanlı’nın radikal dinci Ahrar uş-Şam ve Cunud'uş Şam örgütlerine parasal yardım yaptıklarının, örgütlere araç sağladıklarının ve örgüt militanlarının dış ülkelere çıkmalarına yardım ettiklerinin sabit bulunduğuna hükmettiler.

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dpa/afp/ÇA,GA